Ankaragücü 3 puanı 3 golle aldı
﻿
Site İçi Arama
﻿

ANKARAGÜCÜ 3 PUANI 3 GOLLE ALDI

Ankaragücü 3 puanı 3 golle aldı

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 21. haftasında MKE Ankaragücü ile İnegölspor Ankara 19 Mayıs Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı MKE Ankaragücü 3-0 kazandı.

1570 Okunma

MKE Ankaragücü 3 - İnegölspor 0

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 21. haftasında MKE Ankaragücü ile İnegölspor Ankara 19 Mayıs Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı MKE Ankaragücü 3-0 kazandı.

MKE Ankaragücü: Korcan Çelikay, Sezgin Coşkun, Ömer Bozan (90' Enes Kubat), Alihan Kubalas, Emre Kara, Ferhat Çulcuoğlu, Emre Şahin (70' Kenan Özer), Muhammed Gönülaçar, Harun Aydın, Erhan Şentürk (80' Orhan Gülle), Muharrem Ozan Cengiz

Teknik Direktör: İsmet Taşdemir

İnegölspor: Şener Özcan, İsa Akgöl, Lider Koç, Kemal Hastürk, Bilal Özdemir, Hasan Küçcük, Emrah Dağ (87' Oğuz Kocabal), Raif Demir, Hakkı İsmet Şimşek (77' Ömürcan Yıldırımlı), Emre Okur, Hüseyin Ali Pala (69' Volkan Pala)

Teknik Direktör: Ergün Penbe

Hakem: Mustafa Kürşad Filiz, Habip Tiryaki, Deniz Caner Özaral, Sezer Yalçın

Goller: DK 43: Emre Kara (MKE Ankaragücü), DK 90+1: Kenan Özer (MKE Ankaragücü), DK 90+4: Enes Kubat (MKE Ankaragücü), 

Sarı Kartlar: DK 22: Kemal Hastürk (İnegölspor), DK 36: Hüseyin Ali Pala (İnegölspor), DK 58: Lider Koç (İnegölspor), DK 62: Hasan Küçcük (İnegölspor), DK 88: Alihan Kubalas (MKE Ankaragücü), DK 88: Bilal Özdemir (İnegölspor)

﻿

Taşdemir: "Olumlu futbola devam ediyoruz"
3
Mehmet Yiğiner: "Bu bakan ile Ankaragücü'ne yardım yok!"
MKE Ankaragücü - İnegölspor maç kadroları belli oldu...
"Ankaragücü, güçlü ve büyük bir camia"
Ankaragücü'nün kış dönemi muhasebesi!
Futbolda haftanın programı
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Güvenlik
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
1
Cankirili Simsar Seco
5 Şubat 201717:25
Tribunler harikaydi takimda tribunlere ayak uydurunca skor son 2 gol gec gelmesine ragmen harika oldu. Bu taraftarin yeri Super lig.Turkiyenin en buyuk taraftari.Ankaragucu haftaya kazanirsa 1. Lige acilan kapiyi aralamis olur.
﻿