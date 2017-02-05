ANKARAGÜCÜ 3 PUANI 3 GOLLE ALDI

MKE Ankaragücü 3 - İnegölspor 0
TFF 2. Lig Kırmızı Grup 21. haftasında MKE Ankaragücü ile İnegölspor Ankara 19 Mayıs Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı MKE Ankaragücü 3-0 kazandı.
MKE Ankaragücü: Korcan Çelikay, Sezgin Coşkun, Ömer Bozan (90' Enes Kubat), Alihan Kubalas, Emre Kara, Ferhat Çulcuoğlu, Emre Şahin (70' Kenan Özer), Muhammed Gönülaçar, Harun Aydın, Erhan Şentürk (80' Orhan Gülle), Muharrem Ozan Cengiz
Teknik Direktör: İsmet Taşdemir
Haberleri İstatistikleri
İnegölspor: Şener Özcan, İsa Akgöl, Lider Koç, Kemal Hastürk, Bilal Özdemir, Hasan Küçcük, Emrah Dağ (87' Oğuz Kocabal), Raif Demir, Hakkı İsmet Şimşek (77' Ömürcan Yıldırımlı), Emre Okur, Hüseyin Ali Pala (69' Volkan Pala)
Teknik Direktör: Ergün Penbe
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Mustafa Kürşad Filiz, Habip Tiryaki, Deniz Caner Özaral, Sezer Yalçın
Goller: DK 43: Emre Kara (MKE Ankaragücü), DK 90+1: Kenan Özer (MKE Ankaragücü), DK 90+4: Enes Kubat (MKE Ankaragücü),
Sarı Kartlar: DK 22: Kemal Hastürk (İnegölspor), DK 36: Hüseyin Ali Pala (İnegölspor), DK 58: Lider Koç (İnegölspor), DK 62: Hasan Küçcük (İnegölspor), DK 88: Alihan Kubalas (MKE Ankaragücü), DK 88: Bilal Özdemir (İnegölspor)
Fikstürü - Puan Durumu