Keçiörengücü 2 - Sivas Belediyespor 0
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KEÇİÖRENGÜCÜ 2 - SİVAS BELEDİYESPOR 0

Keçiörengücü 2 - Sivas Belediyespor 0

TFF 2. Lig Beyaz Grup 21. haftasında Keçiörengücü ile Sivas Belediyespor Ankara Aktepe Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşmayı Keçiörengücü 2-0 kazandı.

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Keçiörengücü 2 - Sivas Belediyespor 0

TFF 2. Lig Beyaz Grup 21. haftasında Keçiörengücü ile Sivas Belediyespor Ankara Aktepe Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Keçiörengücü 2-0 kazandı.

Keçiörengücü: Egemen Gençalp, Hüseyin Güngör, Kerem Gülbahar, Bora Yelken, Yasin Palaz, Efe Can Çölbekler (46' Ayhan Gürbüz), Hüseyin Kar (86' Berat Satılmış), Umut Pusat, Uğur Utlu, Timur Kosovalı (61' Ahmet Güven), Yıldıray Koçal

Teknik Direktör: Ahmet Yavuz

Sivas Belediyespor: Yakup Bugün, Ali Aydın, Tunay Acar, Yakup Yiğit, Tolga Tekin, Ozan Kılıçoğlu (85' Nuri Melih Mursal), Abdurrahman Kuyucu, Seyid Ahmet Han (77' Onur Bektaş), İsmail Ayaz (69' Emrah Bedir), Mehmet Uğur Tülümen, Niyazi Batuhan Salman

Teknik Direktör: Mustafa Çapanoğlu

Hakem: Ferhan Kestanlıoğlu, Emir Eray Eyisoy, Bersan Duran, Erdem Temel

Goller: DK 9: Yıldıray Koçal (Keçiörengücü), DK 78: Ahmet Güven (Keçiörengücü)

Sarı Kartlar: DK 57: Ozan Kılıçoğlu (Sivas Belediyespor), DK 78: Kıvanç Küçükkarış (Keçiörengücü), DK 90: Ayhan Gürbüz (Keçiörengücü)

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