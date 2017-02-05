KEÇİÖRENGÜCÜ 2 - SİVAS BELEDİYESPOR 0

Keçiörengücü 2 - Sivas Belediyespor 0
TFF 2. Lig Beyaz Grup 21. haftasında Keçiörengücü ile Sivas Belediyespor Ankara Aktepe Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Keçiörengücü 2-0 kazandı.
Keçiörengücü: Egemen Gençalp, Hüseyin Güngör, Kerem Gülbahar, Bora Yelken, Yasin Palaz, Efe Can Çölbekler (46' Ayhan Gürbüz), Hüseyin Kar (86' Berat Satılmış), Umut Pusat, Uğur Utlu, Timur Kosovalı (61' Ahmet Güven), Yıldıray Koçal
Teknik Direktör: Ahmet Yavuz
Haberleri İstatistikleri
Sivas Belediyespor: Yakup Bugün, Ali Aydın, Tunay Acar, Yakup Yiğit, Tolga Tekin, Ozan Kılıçoğlu (85' Nuri Melih Mursal), Abdurrahman Kuyucu, Seyid Ahmet Han (77' Onur Bektaş), İsmail Ayaz (69' Emrah Bedir), Mehmet Uğur Tülümen, Niyazi Batuhan Salman
Teknik Direktör: Mustafa Çapanoğlu
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Ferhan Kestanlıoğlu, Emir Eray Eyisoy, Bersan Duran, Erdem Temel
Goller: DK 9: Yıldıray Koçal (Keçiörengücü), DK 78: Ahmet Güven (Keçiörengücü)
Sarı Kartlar: DK 57: Ozan Kılıçoğlu (Sivas Belediyespor), DK 78: Kıvanç Küçükkarış (Keçiörengücü), DK 90: Ayhan Gürbüz (Keçiörengücü)
Fikstürü - Puan Durumu