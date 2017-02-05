Denizli Bel. 0 - Bergama Bel. 1
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DENİZLİ BEL. 0 - BERGAMA BEL. 1

Denizli Bel. 0 - Bergama Bel. 1

TFF 3. Lig 3. Grup 21. haftasında Denizli Bel. ile Bergama Bel. Doğan Seyfi Atlı Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşmayı Bergama Bel. 1-0 kazandı.

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Denizli Bel. 0 - Bergama Bel. 1

TFF 3. Lig 3. Grup 21. haftasında Denizli Bel. ile Bergama Bel. Doğan Seyfi Atlı Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Bergama Bel. 1-0 kazandı.

Denizli Bel.: Hüseyin Altıntaş, Göktuğ Uzunoğlu, Alperen Yazıcı, Erhan Güney (81' Serkan Şirin), Emre Sağlık, Osman Kaya, İsmail Dinçer, Yüksel Çelik, Şefik Can Erel (56' Hüseyin Atakan Üner), Gökhan Aydıngül, Onur Deniz Kurt (56' Hakan Akman)

Teknik Direktör: İsmet Kamak

Bergama Bel.: Süleyman Genal, Cengiz Tunçer (71' Harun Tutum), Gökhan Şahin, Emrecan Afacanoğlu, İlyas Ekiz, Emre İşçiler, Ramazan Altıntepe, Hüseyin Teker (84' Aykut Karaman), Cihan İlkme, Murat Tosun (58' Alican Buruk), Oğuzhan Palaz

Teknik Direktör: Durmuş Ali Çolak

Hakem: Halil İbrahim Yıldırım, Şener İnan, Yakup Bulut, Murat Kasap

Gol: DK 52: Hüseyin Teker (Bergama Bel.)

Sarı Kartlar: DK 43: Gökhan Aydıngül (Denizli Bel.), DK 71: Göktuğ Uzunoğlu (Denizli Bel.), DK 75: Alperen Yazıcı (Denizli Bel.), DK 75: Cihan İlkme (Bergama Bel.), DK 77: Erhan Güney (Denizli Bel.), DK 81: İsmail Dinçer (Denizli Bel.)

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