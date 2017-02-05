Çorum Bel. 1 - Tekirdağspor 0
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ÇORUM BEL. 1 - TEKİRDAĞSPOR 0

Çorum Bel. 1 - Tekirdağspor 0

TFF 3. Lig 1. Grup 23. haftasında Çorum Bel. ile Tekirdağspor Dr.turhan Kılıççıoğlu Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşmayı Çorum Bel. 1-0 kazandı.

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Çorum Bel. 1 - Tekirdağspor 0

TFF 3. Lig 1. Grup 23. haftasında Çorum Bel. ile Tekirdağspor Dr.turhan Kılıççıoğlu Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Çorum Bel. 1-0 kazandı.

Çorum Bel.: Sercan Çobanoğlu, Ufuk Arslan, Hüseyin Erol, Ahmet Şahbaz, Akın Karaaslan, Emrullah Kokoç, Sebahattin Usta, Aykut Emre Yakut (90' İmam Almas), Salim Uzun (84' Yeldar Yamaç), Mertcan Aktaş, Yakup Alkan (75' Ali Kemal Başaran)

Teknik Direktör: Gürses Kılıç

Tekirdağspor: Erşen Çilingir, Göksel Ergün, Volkansel Yalçın, Alpay Koldaş, Mehmet Demirözü, Kemal Özyurt, Mehmet Fırat Demir (22' Serdar Gökkaya), Emre Fırtına (86' Rıdvan Kasapoğlu), Murat Çelik, Ceyhun Elmas, Hakan Sayar

Teknik Direktör: Erhan Arslan

Hakem: Serkan Önsal, Necdet Çelik, Tuncay Ercan, Levent Gümüşdere

Gol: DK 30: Sebahattin Usta (Çorum Bel.)

Sarı Kartlar: DK 37: Salim Uzun (Çorum Bel.), DK 45: Emrullah Kokoç (Çorum Bel.), DK 86: Mert Güney (Tekirdağspor), DK 90: Rıdvan Kasapoğlu (Tekirdağspor)

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