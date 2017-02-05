A. ÜSKÜDAR 2 - PENDİKSPOR 1

A. Üsküdar 2 - Pendikspor 1
TFF 2. Lig Beyaz Grup 21. haftasında A. Üsküdar ile Pendikspor Maltepe Hasan Polat Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı A. Üsküdar 2-1 kazandı.
A. Üsküdar: Ali Alper Doğan, Gökhan Çalışır, Fatih Çolak, Murat Rüzgar, Yasir Subaşı, Yunus Doğan, Pekin Köşnek, Melih Okutan, Çağlar Yıldırım (61' Murat Akgül), Recep Berk Elitez (86' Bertuğ Başdemir), Seyit Ali Akgül (76' Alihan Can)
Teknik Direktör: Baki Suha Erbirsin
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Pendikspor: Mehmet Cinpir, Hakan Akbaş, Ramiz Ok, Anıl Şahin (69' Sinan Kurumuş), Süheyl Çetin, Zeki Korkmaz (46' Yasin Görkem Arslan), Savaş Yıldızhan (31' Onur Bayramoğlu), Hayrullah Akyel, Mustafa Öztürk, Tayfur Emre Yılmaz, Mehmet Alaeddinoğlu
Teknik Direktör: Ahmet Taşyürek
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Tugay Kaan Numanoğlu, Mehmet Kağan Bingül, Kemal Elmas, Sabit Selvi
Goller: DK 6: Recep Berk Elitez (A. Üsküdar), DK 9: Mehmet Alaeddinoğlu (Pendikspor), DK 19: Melih Okutan (A. Üsküdar)
Sarı Kartlar: DK 17: Recep Berk Elitez (A. Üsküdar), DK 33: Anıl Şahin (Pendikspor), DK 58: Mustafa Öztürk (Pendikspor)
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