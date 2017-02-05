K.Erciyesspor 0 - Karşıyaka 6
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K.ERCİYESSPOR 0 - KARŞIYAKA 6

K.Erciyesspor 0 - Karşıyaka 6

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 21. haftasında K.Erciyesspor ile Karşıyaka Kayseri Atatürk Spor Komp. Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşmayı Karşıyaka 6-0 kazandı.

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K.Erciyesspor 0 - Karşıyaka 6

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 21. haftasında K.Erciyesspor ile Karşıyaka Kayseri Atatürk Spor Komp. Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Karşıyaka 6-0 kazandı.

K.Erciyesspor: Osman Kuş, Mehmet Bayram (46' Batu Han Hidayetoğlu), Yunus Öztürk, Cüneyt Turgut, Halil Karataş, Ahmet Özdemir, Furkan Ulus, Muhammed Yasin Turgutalp, Talha Çoban (46' Batu Han Hidayetoğlu), Burak Türkmen (62' Bilal Kılıç), Seyfettin Yesügey

Teknik Direktör: Mustafa Şimşek Özkeş

Karşıyaka: Erhan Erentürk, Abdülhamit Yıldız, Cenk Özbey, Metin Peker, Battal Demirbilek (86' Ali Kemal Özkan), Tayfun Pektürk (68' Mahmut Temür), Ali Say, Okan Şahingöz, Tugay Kırcalı, Anıl Çıracı, Can Erdem (78' Hakan Kuş)

Teknik Direktör: Turgut Uçar

Hakem: Adem Sarıtaş, Emir Kılıçarslan, Ali Murat Kaya, Gökmen Karataş

Goller: DK 1: Can Erdem (Karşıyaka), DK 17: Abdülhamit Yıldız (Karşıyaka), DK 31: Cenk Özbey (Karşıyaka), DK 42: Battal Demirbilek (Karşıyaka), DK 60: Can Erdem (Karşıyaka), DK 89: Ali Say (Karşıyaka)

Sarı Kart: DK 75: Cüneyt Turgut (K.Erciyesspor)

Kırmızı Kart: DK 58: Yunus Öztürk (K.Erciyesspor)

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