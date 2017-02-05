DÜZCESPOR 1 - KIRIKHANSPOR 1

Düzcespor 1 - Kırıkhanspor 1
TFF 3. Lig 2. Grup 21. haftasında Düzcespor ile Kırıkhanspor Düzce 18 Temmuz Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.
Düzcespor: Salih Şenbaş, Tayfun Yanar, Zihni Aydın, Sercan Özçelik, Kerem Çağatay, Oktay Gümüş (73' Ömer Gökali), Rıdvan Sağlam, Berk Baran, Kemal Ünal, Mesut Uzun (46' İsmail Türk), Teoman Safa Erkan (60' Barış Kazer)
Teknik Direktör: Tahsin Nazmi Erdenerin
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Kırıkhanspor: Lokman Atakol, İlker Sayan (82' Onur Demir), Alican Özaltun, Mustafa Acar, Muhsin Polat, Ömer Gür, Mehmet Akif Şerifoğlu, Sercan Uslu, Alican Tez, Yasin Reis, Ertuğrul Köktürk (61' Bedri Can Özdoğan)
Teknik Direktör: Yaşar Alemdaroğlu
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Hakan Akmısır, Fatih Söyler, Hakan Betaş, Fatih Sayar
Goller: DK 70: İlker Sayan (Kırıkhanspor), DK 90: Kemal Ünal (Düzcespor)
Sarı Kartlar: DK 34: Kerem Çağatay (Düzcespor), DK 42: Muhsin Polat (Kırıkhanspor), DK 53: Sercan Uslu (Kırıkhanspor), DK 61: Bedri Can Özdoğan (Kırıkhanspor), DK 90: Lokman Atakol (Kırıkhanspor)
Kırmızı Kart: DK 90: Muhsin Polat (Kırıkhanspor)
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