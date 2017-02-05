FATİH KARAGÜMRÜK 4 - OFSPOR 2

Fatih Karagümrük 4 - Ofspor 2
TFF 2. Lig Beyaz Grup 21. haftasında Fatih Karagümrük ile Ofspor Vefa Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Fatih Karagümrük 4-2 kazandı.
Fatih Karagümrük: Muhammed Birkan Tetik, Kemal Cingirt, Erdinç Çepoğlu, Ömercan Öndaş, Hüseyin Öztürk, Halil Uysal (57' Ercüment Eray Ataklı), Taner Yıldız, Eren Taşkın (86' Burak Göksel), Denis Taşkesen, Mert Somay (80' Ufuk Akyol), Feyyaz Aydil
Teknik Direktör: Ercümend Hülakü Coşkundere
Haberleri İstatistikleri
Ofspor: Beycan Kaya, Adem Sağlam, Muhammet Fettahoğlu, Selim Şahin, Arif İşçi, Oğuz Yıldırım, Sergen İlhan, Niyazi Çolak (73' Mustafa Emin Birinci), Muammer Sarıkaya, Onur Toprak (86' Fatih Kaan Arıman), Hamza Küçükköylü (63' Canberk Özçakır)
Teknik Direktör: İbrahim Tolgay Kerimoğlu
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Celal Bayraklı, Özcan Genel, İsmail Taygun Tasalı, Efe Tanrıverdi
Goller: DK 25: Eren Taşkın (Fatih Karagümrük), DK 38: Feyyaz Aydil (Fatih Karagümrük), DK 41: Onur Toprak (Ofspor), DK 78: Denis Taşkesen (Fatih Karagümrük), DK 82: Denis Taşkesen (Fatih Karagümrük), DK 83: Canberk Özçakır (Ofspor)
Sarı Kartlar: DK 10: Ömercan Öndaş (Fatih Karagümrük), DK 71: Selim Şahin (Ofspor), DK 75: Kemal Cingirt (Fatih Karagümrük), DK 78: Denis Taşkesen (Fatih Karagümrük)
Fikstürü - Puan Durumu