Türkiye 16 Yaş Altı Milli Takımı şampiyon!
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TÜRKİYE 16 YAŞ ALTI MİLLİ TAKIMI ŞAMPİYON!

Türkiye 16 Yaş Altı Milli Takımı şampiyon!

Türkiye 16 Yaş Altı Erkek Milli Basketbol Takımı, Konya'nın ev sahipliğinde düzenlenen Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Uluslararası Yıldız Erkekler Basketbol Turnuvası'nda şampiyonluğa ulaştı.

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Türkiye 16 Yaş Altı Erkek Milli Basketbol Takımı, Konya'nın ev sahipliğinde düzenlenen Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Uluslararası Yıldız Erkekler Basketbol Turnuvası'nda şampiyonluğa ulaştı.

TBF'den yapılan açıklamaya göre, geleneksel olarak organize edilen ve  Avrupa'nın kategorisindeki en prestijli organizasyonu kabul edilen turnuva, bu yıl Konya'daki 100. Yıl Spor Salonu'nda düzenlendi. Organizasyona Türkiye 16 ve 15 yaş altı milli takımlarının yanı sıra Litvanya, Arjantin, Letonya, Bulgaristan, Gürcistan ve Ukrayna katıldı.

Turnuvada yaptığı 6 maçı da kazanan Türkiye, son müsabakasında kendisi gibi yenilgisiz olan Litvanya ile karşı karşıya geldi. Ay-yıldızlı takım, mücadeleyi 87-82'lik skorla kazanarak, şampiyon oldu.

Litvanya'nın 6 galibiyet ve 1 yenilgiyle ikinci olduğu organizasyonu, Arjantin 5 galibiyet, 2 yenilgiyle 3. sırada tamamladı. Türkiye 15 Yaş Altı Milli Takımı ise tek galibiyetle son sırada kaldı.

Türkiye 16 Yaş Altı Milli Takımı'na şampiyonluk kupasını TBF Yönetim Kurulu Üyesi Ali Aslan, altın madalyalarını ise Konya Gençlik Hizmetleri Spor İl Müdürü Ömer Ersöz sundu. 

İkinci sırayı alan Litvanya'ya madalyalarını milli takımlar direktörü Haluk Yıldırım, üçüncü sırayı alan Arjantin'e ise madalyalarını MHK Başkanı Recep Ankaralı takdim etti.

Turnuvanın en değerli oyuncusu finalde 20 sayı, 2 ribaund ile oynayan Mustafa Kurtuldum seçildi. Genç oyuncuya ödülünü, TBF Yönetim Kurulu Üyesi Alper Arıkoğlu verdi.

Turnuva sonunda oluşan puan durumu şöyle:

 Takımlar
 1. Türkiye 16 Yaş Altı Milli Takımı  703  438  14 
 2. Litvanya 655  443  13 
 3. Arjantin 477  439  12 
 4. Letonya 512  487  11 
 5. Bulgaristan 443  605 
 6. Gürcistan 481  564 
 7. Ukrayna 418  547 
 8. Türkiye 15 Yaş Altı Milli Takımı 464  630 
 
 
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