VİSCA VE İRFAN CAN'DAN ADEBAYOR YORUMU

Başakşehir’in yıldızları Visca ve İrfan Can, Adebayor transferini yorumladı: Bizi hedefe ulaştıracak.

Transferin son gününde bombayı patlatan Başakşehir, Adebayor’u kadrosuna katarak yalnızca rakiplerine gözdağı vermekle kalmadı, Avrupa’da da adından fazlasıyla söz ettirdi. Ancak Togolu yıldızın son 6 ayı boşta geçirmiş olması soru işaretiydi. İstanbul ekibiyle iki idmana çıkan Adebayor’un durumunu takımın önemli isimlerine sorduk. Verdikleri yanıtlar oldukça iddialı.



19 maçta 6 gol, 5 asistlik performans sergileyerek Başakşehir’in en skorer ismi olan Edin Visca, “Biz her anlamda doğru yönetilen bir kulübüz. Bu anlamda örnek bir takım olma yolunda ilerliyoruz. Dolayısıyla böyle güzel işlerin yapıldığı bir kulübün tanıtımı için bu tarz büyük kariyerli, büyük takımların formasını giymiş isimler çok önemli. Yani saha dışında önemli bir katkı verecek. Ancak idmanlarda gördüğüm kadarıyla ondan saha içerisinde de çok yararlanacağız. Afrika Kupası’nda oynamış zaten, fiziksel olarak gayet iyi durumda. Eğer sezonu ilk 3’te bitireceksek onun da katkısı olacağına inanıyorum” dedi. Yeni transferlerden İrfan Can ise, “Fizik olarak çok iyi durumda. 6 ay oynamamış olması konuşuldu. Ancak çok iyi çalışmış, hiçbir eksiği yok. Hatta fazlası var. İnşallah asistlerimi onun için yapabilirim” dedi.