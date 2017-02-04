TÜRKİYE'NİN EN İYİ DERECESİ İPCİOĞLU'NDAN

Erzurum'da, Uluslararası Kayak Federasyonu (FIS) ve Türkiye Kayak Federasyonunun (TKF) birlikte düzenlediği FIS Kayakla Atlama Kıta Kupası yarışlarının ilk günü tamamlandı.

Erzurum'da, Uluslararası Kayak Federasyonu (FIS) ve Türkiye Kayak Federasyonunun (TKF) birlikte düzenlediği FIS Kayakla Atlama Kıta Kupası yarışlarının ilk günü tamamlandı.

Palandöken ilçesi Kiremitliktepe'de bulunan atlama kulelerindeki K125 rampasında gerçekleştirilen yarışlarda, Türkiye'nin yanı sıra Kazakistan, Ukrayna, Fransa, İtalya, Slovenya, Estonya, Rusya, Finlandiya ve ABD'den 28 sporcu mücadele etti.

Kentte, 11-18 Şubat tarihlerinde düzenlenecek Avrupa Gençlik Olimpik Kış Festivali (EYOF 2017) öncesi test müsabakası niteliği de taşıyan kupa, aynı zamanda sporcuların olimpiyat puanlamasına direkt etki edecek bir organizasyon olma özelliği de taşıyor.

Slovenya'nın tüm sporcuları ilk 10'da

Organizasyonda 137 ve 143 metrelik atlayışlarıyla 269,7 puan alan Slovenyalı sporcu Nejc Dezman altın madalya elde etti. 133,5 ve 141 metrelik atlayışlarıyla 269,3 puan alan aynı ülkeden Jaka Hvala gümüş madalya alırken, İtalya'dan Sebastian Colloredo ise 132 ve 137 metrelik atlayışıyla 253 puan toplayarak bronz madalyaya ulaştı.

Kupaya 6 sporcu ile katılan ve ilk iki sırayı alan Slovenya Milli Takımı sporcularının tamamı ilk 10'a girerek önemli bir başarı elde etti.

Türkiye'nin en iyi derecesi İpcioğlu'ndan

Erzurum'da düzenlenecek EYOF 2017'de yarışacak Muhammed Ali Bedir'in de aralarında bulunduğu Türkiye'den 6 sporcudan en iyi dereceyi, 117 ve 118 metrelik iki atlayışıyla 191 puan alan Fatih Arda İpcioğlu elde etti.

Organizasyonda daha sonra ilk gün yarışlarında dereceye girenlere madalya ve ödülleri düzenlenen törenle verildi.

Türkiye Kayak Federasyonun Başkan Vekili Fatih Kıyıcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, atlama kulelerinin EYOF için hazır hale getirildiğini ve bundan sonra daha büyük yarışmalar yapmak istediklerini söyledi.

Atlama kulelerinde 2,5 yıl aradan sonra bu organizasyonu yapmanın kolay olmadığına dikkati çeken Kıyıcı,"Küçük aksaklıklar mutlaka olacaktır. Çünkü uzun bir ara ve bu aksaklıkları anında çözmeye çalışacağız. Çözdüğümüz müddetçe sorun olacağını zannetmiyorum. Gelen ülkeler konaklama ve antrenman imkanlarından çok memnunlar. Uluslararası teknik delege İtalya, yardımcısı Amerika'dan geldi. Onlarda rampaların güzelliğinden defalarca bahsettiler. Bu vesileyle ülkeleri, sporcuları buraya çağırıyoruz." ifadelerini kullandı.

ETİKETLER