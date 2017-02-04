Bazarevich: ''Maç içinde bazı garip kararlar vardı''
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BAZAREVİCH: ''MAÇ İÇİNDE BAZI GARİP KARARLAR VARDI''

Bazarevich: ''Maç içinde bazı garip kararlar vardı''

Trabzonspor Medical Park Başantrenörü Sergey Bazarevich , kendileri için zor bir hafta olduğuna işaret etti.

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Trabzonspor Medical Park Başantrenörü Sergey Bazarevich , kendileri için zor bir hafta olduğuna işaret ederek, "Zor bir maç olacağı hafta ortasından itibaren gözüküyordu çünkü ana oyun kurucumuz Gutierrez sakatlandı, ondan bu maçta faydalanamadık. Gutierrezin oynadığı 9 maçın 6'sını kazanmayı başardık, bizim için çok önemli bir oyuncu." ifadelerini kullandı.

Bazarevich, zor bir deplasmanda mücadele ettiklerini kaydederek, "Dolu bir salonda zor bir deplasmanda oynadık, tabii ki maç içinde bazı hatalar yaptık, faul atışlarını sokmamız gerekiyordu ama kabul etmeliyiz ki maç içinde bazı garip kararlar da vardı." değerlendirmesinde bulundu.

 
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