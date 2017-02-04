BAŞAKŞEHİR ÜSTÜN!

Ziraat Türkiye Kupası mücadelesinde Galatasaray, Başakşehir'e 2-1 mağlup oldu.
Sarı-Kırmızılılar son 3 sezonda Başakşehir ile oynadığı 6 resmi maçta sadece bir kez kazandı. Cim-Bom 6 karşılaşmada; 1 galibiyet, 3 mağlubiyet ile 2 beraberlik elde etti. Sarı-Kırmızılı takım Başakşehir ağlarını 9 kez havalandırırken, ağlarında ise 11 gol gördü.
İşte o maçlar:
04.02.2017 Başakşehir 2 - 1 Galatasaray
04.11.2016 Galatasaray 1 - 2 Başakşehir
06.03.2016 Galatasaray 3 - 3 Başakşehir
03.10.2015 Başakşehir 0 - 2 Galatasaray
14.03.2015 Galatasaray 2 - 2 Başakşehir
26.10.2014 Başakşehir 4 - 0 Galatasaray