Başakşehir üstün!
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BAŞAKŞEHİR ÜSTÜN!

Başakşehir üstün!

Ziraat Türkiye Kupası mücadelesinde Galatasaray, Başakşehir'e 2-1 mağlup oldu.

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Ziraat Türkiye Kupası mücadelesinde Galatasaray, Başakşehir'e 2-1 mağlup oldu.

Sarı-Kırmızılılar son 3 sezonda Başakşehir ile oynadığı 6 resmi maçta sadece bir kez kazandı. Cim-Bom 6 karşılaşmada; 1 galibiyet, 3 mağlubiyet ile 2 beraberlik elde etti.  Sarı-Kırmızılı takım Başakşehir ağlarını 9 kez havalandırırken, ağlarında ise 11 gol gördü. 

İşte o maçlar:

04.02.2017 Başakşehir   2 - 1   Galatasaray
04.11.2016 Galatasaray    1 - 2    Başakşehir
06.03.2016 Galatasaray    3 - 3    Başakşehir  
03.10.2015 Başakşehir    0 - 2    Galatasaray  
14.03.2015 Galatasaray    2 - 2    Başakşehir  
26.10.2014 Başakşehir    4 - 0    Galatasaray

 
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