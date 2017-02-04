KILIÇ: "FUTBOLCULARIM ÇOK YÜREKLİ OYNADILAR"

Çaykur Rizespor'a 2-1 mağlup olarak elenen TFF 1. Lig temsilcisi Şanlıurfaspor'un teknik direktörü Kemal Kılıç, futbolcularının gurur duyulacak bir oyun sergilediğini söyledi.

Ziraat Türkiye Kupası son 16 maçında Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'a 2-1 mağlup olarak elenen TFF 1. Lig temsilcisi Şanlıurfaspor'un teknik direktörü Kemal Kılıç, futbolcularının gurur duyulacak bir oyun sergilediğini söyledi.

Kılıç, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, futbolcularının çok iyi mücadele ettiğini belirtti.

Takımın yükselen form grafiğini bu maçta da gösterdiğini dile getiren Kılıç, "Oyuncularımı kutluyorum, gerçekten gurur duyulacak bir oyun sergilediler. Düşünün ki bir Süper Lig takımı karşısında 120 dakika boyunca maçın her anında kazanmak için oynayan, bütün eforunu ve enerjisini ortaya koyan bir takım vardı." diye konuştu.

Uzatmaya giden maçın son 3 dakikasında 3 pozisyon yakaladıklarına değinen Kemal Kılıç, "Hakem, maçın genelinde iyiydi ama penaltı pozisyonunda kesinlikle bir faul yoktu. Maçın bitimine 3 dakika kala golü yedik ama kalan o 3 dakikada 3 gol pozisyonuna girdik. Futbolcularım çok yürekli oynadılar zaten yükselen bir form grafikleri vardı. Turu geçebilseydik bu öz güvenle ve oyun anlayışımızla iddiamızı sonuna kadar sürdürürdük." ifadelerini kullandı.