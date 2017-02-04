"Mete Kalkavan görevini yaptı!"
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"METE KALKAVAN GÖREVİNİ YAPTI!"

"Mete Kalkavan görevini yaptı!"

Dursun Özbek: "Mete Kalkavan görevini yaptı"

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Ziraat Türkiye Kupası'nda Galatasaray, son 16 turunda Medipol Başakşehir'e 2-1 yenildi ve kupaya veda etti.

Sarı Kırmızılılar'ın Başkanı Dursun Özbek mücadele sonrası Mete Kalkavan'ı hedef alarak çok çarpıcı açıklamalarda bulundu.

İşte Özbek'in açıklamaları;

"Başakşehir de iyi takım. Galatasaray da zaten bu kupanın en çok kazananı. Bir cümlem var, Mete Kalkavan görevini yaptı. Mete Kalkavan, ligden sonra kupada da Galatasaray'ı bitirmek için hamleyi yaptı."

"Ben bu maçta hakem hatalarının üzerinde duruyorum ve 'Pes' diyorum artık. Geçen hafta Karabük'teki penaltı, penaltı mıydı? Burada 1,5 metre ofsayt, Emre dirsek attı."
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