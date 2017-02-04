GALATASARAY'DA İSTİFA ÇAĞRISI!

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Medipol Başakşehir ile Galatasaray'ın karşılaştığı maçta çeyrek final biletini alan taraf ev sahibi takım oldu.

Tek maç eleminasyon sistemine göre oynanan müsabakada ev sahibi Medipol Başakşehir, 15 ve 27. dakikalarda Mustafa Pektemek'in golleriyle sonuca giderek, adını çeyrek finale yazdıran taraf oldu. Galatasaray'ın tek golünü ise 90 2. dakikada Eren Derdiyok attı.

Medipol Başakşehir, güçlü rakibi karşısında tur atlayarak, ligdeki başarılı performansını Ziraat Türkiye Kupası'nda da devam ettirdi.

- Galatasaray'dan erken veda

Ziraat Türkiye Kupası'nda geride kalan 3 sezonun şampiyonu olan Galatasaray, bu kez son 16 turunda Medipol Başakşehir'e elenmekten kurtulamadı.

Organizasyonda 17 kez şampiyonluğa ulaşarak, en yakın rakibi Beşiktaş'ın (9 şampiyonluk) farklı bir şekilde önünde rekoru elinde bulunduran sarı-kırmızılı ekip, bu sezon hayal kırıklığı yaşadı.

- Sneijder sakatlandı

Galatasaraylı futbolcu Wesley Sneijder, müsabakanın henüz 5. dakikasında sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kaldı.

Maç esnasında sağ üst adalesini tutarak saha kenarına gelen Sneijder, oyuna devam edemedi ve yerine 6. dakikada Josue karşılaşmaya dahil oldu.

Sneijder'in sağ üst ön adalesinde zorlanma olduğu ve durumunun çekilecek MR'ın ardından netlik kazanacağı duyuruldu.

- Carole ikinci yarıya çıkmadı

Galatasaraylı futbolcu Lionel Carole, ikinci yarıda oynayamadı.

Sarı-kırmızılı oyuncunun sağ ayak bileğinin darbeye bağlı olarak burkulduğu ve maça devam edemediği açıklandı.

Carole'ün yerine ikinci yarıda oyuna Martin Linnes başladı.

- Selçuk İnan devam edemedi

Galatasaray'da sakatlığı nedeniyle oyuna devam edemeyen bir diğer isim ise Selçuk İnan oldu.

İkinci yarının ilk bölümünde sağ üst adalesini tutan ve bir süre sekerek oynayan Selçuk, 51. dakikada oyundaki yerini Eren Derdiyok'a bıraktı.

Sarı-kırmızılı ekipte teknik direktör Riekerink, 3 oyuncu değişikliğini de sakatlık nedeniyle mecburiyetten yapmak durumunda kaldı.

- Galatasaray'da hakem Kalkavan'a tepki

Sarı-kırmızılı futbolcular, karşılaşmanın hakemi Mete Kalkavan'a kararları nedeniyle zaman zaman tepki gösterdi.

İlk olarak 15. dakikada Medipol Başakşehir'in 1-0 öne geçtiği pozisyon öncesi Edin Visca'nın ofsaytta olduğunu ileri süren Galatasaraylı oyuncular, uzun süre bu pozisyona itiraz etti.

Ardından 19. dakikada Medipol Başakşehir'de Emre Belözoğlu'nun dirseğiyle Josue'nin yüzüne vurmasının ardından sarı-kırmızılı futbolcular, bu kez kırmızı kart bekledi.

Yoğun itirazların muhatabı olan Kalkavan, bu pozisyonun ardından Emre'yi ve itiraz gerekçesiyle de Josue'yi sarı kartla cezalandırdı.

- Adebayor ilk maçına çıktı

Medipol Başakşehir'in dikkati çeken yeni transferi Emmanuel Adebayor, yeni takımıyla ilk maçına Galatasaray önünde çıktı.

Müsabakaya yedek başlayan Adebayor, 67. dakikada Mustafa Pektemek'in yerine oyuna dahil oldu.

Öte yandan, ısınmak için yedek kulübesinden çıkmasının ardından tribünlerden alkış alan Togolu oyuncu, taraftarlara alkışla karşılık verdi.

- Tribünlerden tepki

Galatasaray taraftarları, Medipol Başakşehir karşısında sergilenen kötü futbol ve alınan sonuca tepki gösterdi.

Taraftarlar, "Bu forma kutsaldır, nasip olmaz herkese", "Yönetim istifa" ve "Riekerink istifa" tezahüratları yaptı.