Cenk Gönen'in performansı düşündürdü!
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CENK GÖNEN'İN PERFORMANSI DÜŞÜNDÜRDÜ!

Cenk Gönen'in performansı düşündürdü!

Galatasaray'ın 28 yaşındaki file bekçisi Cenk Gönen, Ziraat Türkiye Kupası'nda oynadığı Başakşehir maçıyla birlikte 22 maçta kalesini gole kapatamadı. 

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Galatasaray'ın 28 yaşındaki file bekçisi Cenk Gönen, Ziraat Türkiye Kupası'nda oynadığı Başakşehir maçıyla birlikte 22 maçta kalesini gole kapatamadı. 

Cenk Gönen, Sarı-Kırmızılı formayla çıktığı 14 resmi maçta 20 gol yedi. 

-İşte O maçlar:

04.02.2017 Başakşehir  2 - 0 Galatasaray
24.01.2017 Galatasaray 6 - 2 Erzincanspor    
17.01.2017 Elazığspor  1 - 4 Galatasaray
28.12.2016 Tuzlaspor   3 - 2 Galatasaray
21.12.2016 Galatasaray 2 - 1 Tuzlaspor
14.12.2016 Erzincanspor1 - 1 Galatasaray
30.11.2016 Galatasaray 1 - 1 Elazığspor
25.10.2016 Galatasaray 5 - 1 Dersimspor
19.01.2016 Akhisar     1 - 1 Galatasaray
12.01.2016 Karşıyaka   1 - 3 Galatasaray
09.01.2016 Galatasaray 3 - 1 Karşıyaka
23.12.2015 Kastamonu   1 - 2 Galatasaray
17.12.2015 Galatasaray 2 - 1 Akhisar
06.03.2016 Galatasaray 3 - 3 Başakşehir

 

 
 
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