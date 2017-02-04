"Adebayor önemli bir dünya yıldızı"
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"ADEBAYOR ÖNEMLİ BİR DÜNYA YILDIZI"

"Adebayor önemli bir dünya yıldızı"

Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, 2-1 kazanılan Galatasaray maçının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. 

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Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, 2-1 kazanılan Galatasaray maçının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. 

"Galatasaray camiasına geçmiş olsun diyorum. Bizim takımı ise kutluyorum. Hakemle ilgili bir yorum yapmak istemiyorum. Zaman zaman dile getiriyoruz zaten. Hakem hatalarında yaptığım açıklamalarda video hakemliğe atıflarda bulunuyorum. Neticeye direkt etki yapacak bir şey görmedim. Ama tekrar izlemeden yorum yapmak istemem. 

"NTV'de yayınlanan Trabzonspor - Kasımpaşa maçıyla ilgili açıklama yapmıştım. Gol çizgi teknolojisini kullanmamız lazım." 

"Kupada inşallah sonuna kadar devam edeceğiz. 

Emre Belözoğlu'nun pozisyonu için: "Bildiğim kadarıyla sarı kart aldı. Bence doğruydu sarı kart almalıydı. 

"Adebayor önemli bir dünya yıldızı. Başakşehir ailesine 3-4 futbolcu kattık. Ama o bir dünya yıldızı olduğu için taraftarı etkiledi. Ama tam hazır değil. 

 
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