Pektemek'ten Adebayor yorumu!

Galatasaray karşısında attığı 2 golle yıldızlaşan Mustafa Pektemek, 2-1 kazandıkları maçın ardından yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.
"Takımın performansı gayet iyiydi. Zor bir maç oynadık. Tek maç olduğu için hataya yer yoktu. Skorları bulduktan sonra biraz geriye yaslandık. Gayet güzel bir maç çıkardığımızı düşünüyorum. Takım arkadaşlarımı tebrik ediyorum.
"Adebayor'un gelmesi takıma artı bir değer kattı. Geçmişine baktığımızda müthiş bir kaliteli futbolcu. İnşallah takıma katkı sağlayacaktır."