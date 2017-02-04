BB Erzurumspor 2 - Bucaspor 0
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BB ERZURUMSPOR 2 - BUCASPOR 0

BB Erzurumspor 2 - Bucaspor 0

TFF 2. Lig Beyaz Grup 21. haftasında BB Erzurumspor ile Bucaspor Maltepe Hasan Polat Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşmayı BB Erzurumspor 2-0 kazandı.

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BB Erzurumspor 2 - Bucaspor 0

TFF 2. Lig Beyaz Grup 21. haftasında BB Erzurumspor ile Bucaspor Maltepe Hasan Polat Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı BB Erzurumspor 2-0 kazandı.

BB Erzurumspor: Ramazan Üstündağ, Kemal Tokak, Sinan Morgil, Fırat Arıkan, Murat Paluli (85' Serdar Deniz), Erdem Koçal (80' Eslem Öztürk), Erhan Çelenk (18' Ersel Aslıyüksek), Mustafa Kayabaşı, Halil İbrahim Tuna, Mehmet Albayrak, Ferit Erişçi

Teknik Direktör: Ahmet Yıldırım

Bucaspor: Hüseyin Koç, Emre Özkan, Murat Akyüz, Veli Kızılkaya, Sancar Yıldırım, Emre Toraman (41' Onur Alkan), Emin Aladağ, Zafer Çevik, Erkan Taşkıran (71' İbrahim Şirin), Mehmet İncebacak, Alpay Aldemir

Teknik Direktör: Ercan Kahyaoğlu

Hakem: Çağdaş Altay, Mustafa Cüneyd Çalışkan, Sefa Özcan, Yalçın Taşkınfurat

Goller: DK 60: Mehmet Albayrak (BB Erzurumspor), DK 63: Ersel Aslıyüksek (BB Erzurumspor)

Sarı Kartlar: DK 27: Kemal Mert Özyiğit (Bucaspor), DK 31: Emin Aladağ (Bucaspor), DK 35: Emre Toraman (Bucaspor), DK 56: Veli Kızılkaya (Bucaspor), DK 62: Alpay Aldemir (Bucaspor), DK 90: Sinan Morgil (BB Erzurumspor)

Kırmızı Kart: DK 31: Emin Aladağ (Bucaspor)

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