GENÇLERBİRLİĞİ - KAYSERİSPOR CANLI ANLATIM

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu karşılaşmasında Gençlerbirliği, Kayserispor'u ağırlıyor. Bu kritik karşılaşma saat 16.15'te başladı.
Canlı Anlatım:
GOOL - 86': Gençlerbirliği'nde ceza alanı önünde topla buluşan yeni transfer Etien Velikonja'nın sert ve isabetli vuruşu, kalecinin sağından ağlarla buluştu ve fark 1'e düştü.
79': Kayserispor'da Silvestre oyundan çıktı, yerine Ryan Mendes oyuna dahil oldu.
78': Gençlerbirliği'nde Selçuk Şahin oyundan çıkarken yerine Murat Duruer girdi.
GOOL- 76': Luccas Claro'nun kaybettiği topu kazanan Güray Vural'ın ceza alanı yönelerek açtığı ortada, Uğur Çiftçi'nin ayaklarına dolanan meşin yuvarlağı kendi ağlarına gidince Kayserispor farkı tekrar 2'ye çıkardı.
72': Kayserispor'un ceza alanı içinde oluşan karambolde topu önünde bulan Khalili'nin sert vuruşu, Kayserisporlu iki oyuncunun müdahalesiyle çizgiden son anda çıkarıldı.
71': Gençlerbirliği ataklarını sıklaştırdı. Ceza alan içinde topu önünde bulan Luccas Claro'nun vuruşunu Kayserispor çizgi üzerinden çıkardı.
70': Kayserispor'da Welliton oyundan çıkarken yerine Umut Bulut girdi.
GOOL- 67': Gençlerbirliği, oyuna yeni giren Velikonja'nın düşürülmesi sonucunda penaltı kazandı. Topun başına geçen Serdar Gürler'in vuruşu kaleci Muammer çıkardı, dönen topu yine önünde bulan Serdar Gürler, topu boş ağlara gönderdi ve farkı 1' indirdi.
62': Kayserispor'da oyuncu değişikliği yapıldı. Oyundan Umut Sönmez çıkarken yerine Tsafack Nguemo girdi.
55': Gençlerbirliği'nden ikinci oyuncu değişikliği de geldi. Oyundan Aydın Karabulut çıkarken yerine yeni transfer Sloven forvet Etien Velikonja girdi.
54': Kayserispor'da Samba Sow sarı kart gördü.
46': Gençlerbirliği'nde Vedat Muriç oyundan çıkarken yerine yeni transfer Agon Mehmedi girdi.
İlk yarı sonucu: Gençlerbirliği: 0 -Kayserispor:2
GOOL - 45+1': Ceza alanı önünden topu uzaklaştırmak isteyen Palitsevich, meşin yuvarlağını Welliton'a atınca Brezilya oyuncu, Kaleci Hopf'un yanından topu ağlarla buluşturdu. (0-2)
45': Gençlerbirliği'nde Serdar Gürler, hakeme itirazları nedeniyle sarı kart gördü.
41': Kayserispor'un ceza alanı içinde oluşan karambolde, topu önünde bulan Aydın Karabulut'un sert vuruşu defanstan döndü.
GOOL- 34': Güray Vural'ın sol taraftan ceza alanı içine doğru açtığı ortada, Gençlerbirliği defans oyuncuları topa müdahale edemeyince altıpas üzerinde bekleyen Welliton, topu ağlara göndermekte zorlanmadı. (0-1)
14': Vedat Muriç'in hızlı bir şekilde ceza alanı içine girerek verdiği pas ile penaltı noktası üzerinde topla buluşan Serdar Gürler'in sert vuruşunu çizgi üzerinde Kayserispor'dan Efe Halil çıkardı.
10': Serdar Gürler'in hızlı adımlarla gerçekleştirmeyi düşündüğü atağı, Kayserispor'dan Mabiala sert bir hareketle durdurdu. Bunun ardından hakem, oyuncuyu sarı kart ile cezalandırdı. Kullanılan serbest vuruş, tehlike oluşturmadı.
1': Maça Gençlerbirliği başladı. Başkent ekibi ilk yarıda, saatli kale arkasına doğru ataklarını gerçekleştirecek.
Gençlerbirliği sahaya siyah-kırmızı renkteki çizgili, Kayserispor ise sarı formayla sahaya çıktı.
Gençlerbirliği'nde kaptanlık bazubandını Selçuk Şahin taktı.
Gençlerbirliği taraftarları maraton tribünündeki yerini almaya başladı. Tribüne, Alkaralar, Since 1923, ODTÜ'lü Gençler yazılı pankartlar asıldı.
Stat: Ankara 19 Mayıs
Hakemler: Bülent Yıldırım, Ekrem Kan, Asım Yusuf Öz, Volkan Bayarslan
Gençlerbirliği: Hopf - Ahmet Oğuz, Palitsevich, Luccas Claro, Uğur Çiftçi - Selçuk Şahin, Khalili - Serdar Gürler, Bady, Aydın Karabulut - Vedat Muriç
Yedekler: Taha Cengiz Demirtaş, Kamal Issah, Murat Duruer, Anıl Karaer, Agon Mehmedi, Etien Velikonja, Orhan Şam
Teknik Direktör: Ümit Özat
Kayserispor: Muammer Zülfikar Yıldırım - Hakan Aslantaş, Levent Gülen, Rajko Rotman, Mabiala, Samba Sow, Umut Sönmez, Varela, Efe Halil Özaslan, , Güray Vural, Welliton
Yedekler: Vedat Karakuş, Kubilay Sönmez, Umut Bulut, Deniz Türüç, Tsafack Nguemo, Isaac Mendes
Teknik Sorumlu: Sergen Yalçın - Hakan Ertürk