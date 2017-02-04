Halide Edip Adıvarspor 1 - Yeşil Bursa 0
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HALİDE EDİP ADIVARSPOR 1 - YEŞİL BURSA 0

Halide Edip Adıvarspor 1 - Yeşil Bursa 0

TFF 3. Lig 2. Grup 21. haftasında Halide Edip Adıvarspor ile Yeşil Bursa Vefa Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşmayı Halide Edip Adıvarspor 1-0 kazandı.

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Halide Edip Adıvarspor 1 - Yeşil Bursa 0

TFF 3. Lig 2. Grup 21. haftasında Halide Edip Adıvarspor ile Yeşil Bursa Vefa Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Halide Edip Adıvarspor 1-0 kazandı.

Halide Edip Adıvarspor: Burak Kapan, Aytek Aşıkoğlu, Uğur İmir, Barış Aysu, Ertuğrul Sancaktutan, Cemal Şener (75' Ömer Faruk Altun), Mustafa Kara, Taner Gürsoy (90' Mert Narin), Furkan Akbulut, Hüseyin Afkan (60' Egecan Çevir), Yavuz Ayazoğlu

Teknik Direktör: Eyüp Ümit Özkalp

Yeşil Bursa: Volkan Tercan, Kadir Turhan, Fatih Şahinoğlu (46' Talha Çalışkan), Furkan Emre Ünver, Bünyamin Kasal (46' Utku Türk), Fatih Çakır, Mertcan Erdem, Mustafa Emre Can, Murat Erata, Sedat Dursun, Semih Durmuş (75' İsmail Can Çavuşluk)

Teknik Direktör: Bülent Merey

Hakem: R.alkım Aksoy, Emrah Ünal, Gökhan Coşar, Can Durgut

Gol: DK 4: Mustafa Kara (Halide Edip Adıvarspor)

Sarı Kartlar: DK 51: Cemal Şener (Halide Edip Adıvarspor), DK 71: Furkan Akbulut (Halide Edip Adıvarspor), DK 79: Mertcan Erdem (Yeşil Bursa), DK 90: Kadir Turhan (Yeşil Bursa)

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