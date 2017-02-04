HALİDE EDİP ADIVARSPOR 1 - YEŞİL BURSA 0

Halide Edip Adıvarspor 1 - Yeşil Bursa 0
TFF 3. Lig 2. Grup 21. haftasında Halide Edip Adıvarspor ile Yeşil Bursa Vefa Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Halide Edip Adıvarspor 1-0 kazandı.
Halide Edip Adıvarspor: Burak Kapan, Aytek Aşıkoğlu, Uğur İmir, Barış Aysu, Ertuğrul Sancaktutan, Cemal Şener (75' Ömer Faruk Altun), Mustafa Kara, Taner Gürsoy (90' Mert Narin), Furkan Akbulut, Hüseyin Afkan (60' Egecan Çevir), Yavuz Ayazoğlu
Teknik Direktör: Eyüp Ümit Özkalp
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Yeşil Bursa: Volkan Tercan, Kadir Turhan, Fatih Şahinoğlu (46' Talha Çalışkan), Furkan Emre Ünver, Bünyamin Kasal (46' Utku Türk), Fatih Çakır, Mertcan Erdem, Mustafa Emre Can, Murat Erata, Sedat Dursun, Semih Durmuş (75' İsmail Can Çavuşluk)
Teknik Direktör: Bülent Merey
Haberleri İstatistikleri
Hakem: R.alkım Aksoy, Emrah Ünal, Gökhan Coşar, Can Durgut
Gol: DK 4: Mustafa Kara (Halide Edip Adıvarspor)
Sarı Kartlar: DK 51: Cemal Şener (Halide Edip Adıvarspor), DK 71: Furkan Akbulut (Halide Edip Adıvarspor), DK 79: Mertcan Erdem (Yeşil Bursa), DK 90: Kadir Turhan (Yeşil Bursa)
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