BB ERZURUMSPOR - BUCASPOR SAHAYA HANGİ KADRO İLE ÇIKIYOR?

BB Erzurumspor - Bucaspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
Bugün 15:00'da başlayacak BB Erzurumspor - Bucaspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
TFF 2. Lig Beyaz Grup 21. Haftasında Maltepe Hasan Polat Stadyumunda oynanacak müsabakayı Çağdaş Altay yönetecek.
İşte ilk 11'ler
Stat: Maltepe Hasan Polat
BB Erzurumspor: Fırat Arıkan, Mustafa Kayabaşı, Mehmet Albayrak, Halil İbrahim Tuna, Ramazan Evren Üstündağ, Erdem Koçal, Murat Paluli, Sinan Morgil, Kemal Tokak, Ferit Erişçi, Erhan Çelenk
Teknik Direktör: Ahmet Yıldırım
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Bucaspor: Hüseyin Koç, Emre Toraman, Zafer Çevik, Mehmet İncebacak, Emin Aladağ, Alpay Aldemir, Emre Özkan, Murat Akyüz, Erkan Taşkıran, Veli Kızılkaya, Sancar Yıldırım
Teknik Direktör: Ercan Kahyaoğlu
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Hakem: Çağdaş Altay, Mustafa Cüneyd Çalışkan, Sefa Özcan, Yalçın Taşkınfurat
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