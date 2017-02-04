ALTINORDU'DA ATLETİCO MADRİD HEYECANI

Altınordu 19 Yaş Altı Futbol Takımı, UEFA Gençlik Ligi play-off turunda 8 Şubat Çarşamba günü İspanya temsilcisi Atletico Madrid'i konuk edecek.

Altınordu 19 Yaş Altı Takımı Teknik Direktörü Gökhan Ertunç, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'den bir takımın ilk kez Gençlik Ligi'nde play-off turunda oynayacağını belirtti.

İlk 2 turu başarılı bir şekilde geride bıraktıklarını hatırlatan Ertunç, "Artık zorluk derecesi çok daha yüksek bir maç oynayacağız. Hedefimiz, tek maç eleme sisteminin uygulanacağı bu seride önce Atletico Madrid'i, ardından çıkacak diğer rakiplerimizi eleyerek finale kadar gitmek. Biz gençlerimize güveniyor ve İzmirli futbolseverleri de bu büyük şölene davet ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Altınordu, ilk turda Bulgaristan ekibi Levski Sofya'yı, ikinci turda Çekya'dan Sparta Prag'ı saf dışı bıraktı.

İzmir temsilcisi, tek maç eleme sistemine göre oynanacak play-off turunda 8 Şubat Çarşamba günü saat 18.00'de Bornova Stadı'nda Atletico Madrid'i ağırlayacak. Müsabakayı kazanacak ekip adını son 16 turuna yazdıracak.

İzmirli sporseverler müsabakayı ücretsiz olarak izleyebilecek.