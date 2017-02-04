Halide Edip Adıvarspor - Yeşil Bursa sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
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HALİDE EDİP ADIVARSPOR - YEŞİL BURSA SAHAYA HANGİ KADRO İLE ÇIKIYOR?

Halide Edip Adıvarspor - Yeşil Bursa sahaya hangi kadro ile çıkıyor?

TFF 3. Lig 2. Grup 21. haftasında Halide Edip Adıvarspor ile Yeşil Bursa arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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Halide Edip Adıvarspor - Yeşil Bursa sahaya hangi kadro ile çıkıyor?

Bugün 13:30'da başlayacak Halide Edip Adıvarspor - Yeşil Bursa maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

TFF 3. Lig 2. Grup 21. Haftasında Vefa Stadyumunda oynanacak müsabakayı R.alkım Aksoy yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat: Vefa

Halide Edip Adıvarspor: Burak Kapan, Aytek Aşıkoğlu, Barış Aysu, Cemal Şener, Yavuz Ayazoğlu, Hüseyin Afkan, Mustafa Kara, Furkan Akbulut, Ertuğrul Sancaktutan, Taner Gürsoy, Uğur İmir

Teknik Direktör: Eyüp Ümit Özkalp

Yeşil Bursa: Volkan Tercan, Fatih Şahinoğlu, Furkan Emre Ünver, Sedat Dursun, Semih Durmuş, Kadir Turhan, Mertcan Erdem, Murat Erata, Fatih Çakır, Mustafa Emre Can, Bünyamin Kasal

Teknik Direktör: Bülent Merey

Hakem: R.alkım Aksoy, Emrah Ünal, Gökhan Coşar, Can Durgut

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