HALİDE EDİP ADIVARSPOR - YEŞİL BURSA SAHAYA HANGİ KADRO İLE ÇIKIYOR?

Halide Edip Adıvarspor - Yeşil Bursa sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
Bugün 13:30'da başlayacak Halide Edip Adıvarspor - Yeşil Bursa maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
TFF 3. Lig 2. Grup 21. Haftasında Vefa Stadyumunda oynanacak müsabakayı R.alkım Aksoy yönetecek.
İşte ilk 11'ler
Stat: Vefa
Halide Edip Adıvarspor: Burak Kapan, Aytek Aşıkoğlu, Barış Aysu, Cemal Şener, Yavuz Ayazoğlu, Hüseyin Afkan, Mustafa Kara, Furkan Akbulut, Ertuğrul Sancaktutan, Taner Gürsoy, Uğur İmir
Teknik Direktör: Eyüp Ümit Özkalp
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Yeşil Bursa: Volkan Tercan, Fatih Şahinoğlu, Furkan Emre Ünver, Sedat Dursun, Semih Durmuş, Kadir Turhan, Mertcan Erdem, Murat Erata, Fatih Çakır, Mustafa Emre Can, Bünyamin Kasal
Teknik Direktör: Bülent Merey
Haberleri İstatistikleri
Hakem: R.alkım Aksoy, Emrah Ünal, Gökhan Coşar, Can Durgut
Maç Detayları - Canlı Anlatım