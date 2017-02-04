İŞTE ABDULLAH AVCI'NIN PLANI!

Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcının da Galatasaray'ı yıkma planı hazır. Cim Bomu ikinci bölgede karşılamayı düşünen Turuncu-Lacivertliler, savunma arkasına atılacak toplarla ve hızlı hücumlarla etkili olmayı düşünüyor.
Avcının en önemli silahı ise yine hava topları olacak. Elinde Mehmet Batdal ve Adebayor gibi iki uzun santrforu bulunan tecrübeli hoca, Galatasarayın kısa boylu savunma oyuncularının zaafından faydalanıp yine kafa toplarıyla sonuca gitmeyi hedefliyor. Konuk ekipte sakatlığı devam eden Hakan Özmert dışında eksik yok.