İŞTE ABDULLAH AVCI'NIN PLANI!

Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcının da Galatasaray'ı yıkma planı hazır.

Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcının da Galatasaray'ı yıkma planı hazır. Cim Bomu ikinci bölgede karşılamayı düşünen Turuncu-Lacivertliler, savunma arkasına atılacak toplarla ve hızlı hücumlarla etkili olmayı düşünüyor.

Avcının en önemli silahı ise yine hava topları olacak. Elinde Mehmet Batdal ve Adebayor gibi iki uzun santrforu bulunan tecrübeli hoca, Galatasarayın kısa boylu savunma oyuncularının zaafından faydalanıp yine kafa toplarıyla sonuca gitmeyi hedefliyor. Konuk ekipte sakatlığı devam eden Hakan Özmert dışında eksik yok.