Arda Turan'dan bir krampon vakası daha!
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ARDA TURAN'DAN BİR KRAMPON VAKASI DAHA!

Arda Turan'dan bir krampon vakası daha!

Barcelona'da top koşturan Arda Turan perşembe günkü idmanda sinirlerine hakim olamadı. 

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Barcelona'da top koşturan Arda Turan perşembe günkü idmanda sinirlerine hakim olamadı. 

Mundo Deportivo'nun haberine göre antrenman maçında antrenörlerden birisinin kararını beğenmeyen milli oyuncu oldukça sinirlendi ve kramponlarından bir tanesini çıkarıp fırlattı. 

Bu olay akıllara Atletico Madrid forması giydiği dönemde Barcelona ile oynarlarken yardımcı hakeme sinirlenip krampon fırlatmasını hatırlattı. Fakat bu sefer Arda'nın hedefinde kimse yoktu. 

Olayın çok fazla büyümediği belirtilirken Arda'nın kararını beğenmeyip sinirlendiği ismin Luis Enrique'nin yardımcısı Juan Carlos Unzué olduğu belirtiliyor. 

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