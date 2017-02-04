Demba Ba kaçıncı haftada oynayacak?
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DEMBA BA KAÇINCI HAFTADA OYNAYACAK?

Demba Ba kaçıncı haftada oynayacak?

Beşiktaş'ın sezon sonuna kadar kiraladığı ve ardından tedavisini sürdürmek için ABD'ye gönderdiği Demba Ba'nın, 24. haftadaki Kayseri maçına yetişmesi bekleniyor.

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Beşiktaş'ın sezon sonuna kadar kiraladığı ve ardından tedavisini sürdürmek için ABD'ye gönderdiği Demba Ba'nın, 24. haftadaki Kayseri maçına yetişmesi bekleniyor.

Senegalli forvetin Hapoel'le oynanacak maçlar ile G.Saray derbisine yetişmesinin çok zor olduğu ifade edildi.

ERSAN BAŞLADI

Beşiktaş, F.Bahçe derbisi hazırlıklarını dün yaptığı tek idmanla sürdürdü. Antrenmana bireysel çalışmalara devam eden Caner Erkin ve Ömer Şişmanoğlu katılmazken, Ersan Gülüm ise antrenmanın ilk bölümünde takımla birlikte çalıştı. Kondisyon ve taktik çalışması yapan Kartallar, şut çalışması ile günü tamamladı. Beşiktaş bugün 18.00'deki idmanın ardından kampa girecek.

 
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