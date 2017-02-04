KASIMPAŞA'NIN KONUĞU OSMANLISPOR!

Kasımpaşa, yarın Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda karşılaşacağı Osmanlıspor'u yenerek hem kötü gidişi düzeltmek hem de çeyrek finale kalmak istiyor.

Yayınlanma Tarihi:4 Şubat 2017 | 12:14 233 Okunma

Spor Toto Süper Lig'de ikinci yarıya kötü başlayan Kasımpaşa, yarın Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda karşılaşacağı Osmanlıspor'u yenerek hem kötü gidişi düzeltmek hem de çeyrek finale kalmak istiyor. Lacivert-beyazlılar, Çaykur Rizespor, Sancaktepe Belediyespor ve İnegölspor'un bulunduğu B Grubu'nu topladığı 15 puanla lider tamamladı. Osmanlıspor ise Şanlıurfaspor, Gaziantepspor ve Kırklarelispor'un yer aldığı A Grubu'nu 12 puanla 2. sırada bitirdi. Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda saat 16.15'te başlayacak karşılaşmayı hakem Ümit Öztürk yönetecek. Osmanlıspor ile Kasımpaşa arasında ligin ilk bölümünde Ankara'da oynanan karşılaşmayı ise İstanbul temsilcisi 2-1 kazanmıştı. ETİKETLER #Kasımpaşa

Facebook Yorumları Facebook üzerinden yorum var. Facebook üzerindenyorum var.