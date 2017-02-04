Kasımpaşa'nın konuğu Osmanlıspor!
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KASIMPAŞA'NIN KONUĞU OSMANLISPOR!

Kasımpaşa'nın konuğu Osmanlıspor!

Kasımpaşa, yarın Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda karşılaşacağı Osmanlıspor'u yenerek hem kötü gidişi düzeltmek hem de çeyrek finale kalmak istiyor.

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Spor Toto Süper Lig'de ikinci yarıya kötü başlayan Kasımpaşa, yarın Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda karşılaşacağı Osmanlıspor'u yenerek hem kötü gidişi düzeltmek hem de çeyrek finale kalmak istiyor.

Lacivert-beyazlılar, Çaykur Rizespor, Sancaktepe Belediyespor ve İnegölspor'un bulunduğu B Grubu'nu topladığı 15 puanla lider tamamladı. Osmanlıspor ise Şanlıurfaspor, Gaziantepspor ve Kırklarelispor'un yer aldığı A Grubu'nu 12 puanla 2. sırada bitirdi.

Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda saat 16.15'te başlayacak karşılaşmayı hakem Ümit Öztürk yönetecek.

Osmanlıspor ile Kasımpaşa arasında ligin ilk bölümünde Ankara'da oynanan karşılaşmayı ise İstanbul temsilcisi 2-1 kazanmıştı.

 
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