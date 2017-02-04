BAŞKANLARIN DERBİ KARNESİ

Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında 5 Şubat Pazar günü yapılacak Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu derbisi öncesinde Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, başkan sıfatıyla Beşiktaş karşısında 23 galibiyet, 16 da yenilgi gördü.

Aziz Yıldırım'ın ilk kez başkanlık görevine seçildiği 15 Şubat 1998 tarihinden itibaren iki takım arasında yapılan toplam 49 maçın 23'ünü Fenerbahçe, 16'sını Beşiktaş kazanırken, 10 maç berabere sona erdi.

Sarı-lacivertli takım, Aziz Yıldırım döneminde Beşiktaş'a toplam 78 gol atarken, kalesinde 65 gole engel olamadı.

Beşiktaş ise, 25 Mart 2012 tarihinde yapılan kongrede başkan seçilen Fikret Orman yönetiminde Fenerbahçe ile oynadığı 11 derbi maçtan 3'ünü kazandı, 5'ini yitirdi, 3'ünde de berabere kaldı.

Siyah-beyazlılar bu maçlarda toplam 12 gol atıp, 18 gol yedi.

Goller yabancılardan

Beşiktaş-Fenerbahçe derbilerinde son dönemde gollerin büyük bölümü yabancı oyunculardan geldi.

93 yıllık rekabetteki son 27 randevuda filelere giden toplam 75 golden 58'inde yabancıların imzası bulunuyor.

İki takım arasındaki 22'si Süper Lig, 3'ü Türkiye Kupası, 2'si de TFF Süper Kupa olmak üzere son 27 resmi maçta Fenerbahçe'nin 44 golünden 34'ünü, Beşiktaş'ın ise 31 golünden 21'ini yabancı futbolcuları kaydetti.

Bu arada, Fenerbahçeli Kuyt ve Kjaer ile Beşiktaşlı Tosic de birer kez kendi kalesine gol atma şanssızlığını yaşadı.

İlk golün önemi büyük

Beşiktaş-Fenerbahçe rekabetinde oynanan son 22 karşılaşmada ilk golü atan takım sadece 2 kez yenildi.

Rekabette 20'si Süper Lig, biri TFF Süper Kupa, biri de Türkiye Kupası olmak üzere son 22 randevuda öne geçen takım sahadan 2 kez mağlup ayrıldı.

Bu karşılaşmalarda skorda öne geçen taraf 15 kez kazandı, 4 kez berabere kaldı. Bu süre içinde sadece 2011-2012 sezonu Süper Final Şampiyonluk Grubu'nda Kadıköy'de yapılan maçta Beşiktaş, Egemen Korkmaz'ın golüyle öne geçmesine rağmen, Stoch ve Egemen Korkmaz'ın kendi kalesine attığı gollerle 2-1 yenildi. 2012-2013 sezonunda BJK İnönü Stadı'ndaki son derbide ise Sow ile öne geçen Fenerbahçe, Olcay Şahan'ın santrası bile yapılmayan son saniye golüyle 3-2 mağlup oldu.

İki takım arasındaki son 22 karşılaşmada Fenerbahçe 14, Beşiktaş 7 maçta ilk golü atarak öne geçti. Taraflar arasındaki son randevu ise golsüz bitti.

Sarı-lacivertliler öne geçtikleri maçların 11'ini kazandı, birinde yenildi, 2'sinde berabere kaldı. Siyah-beyazlılar ise öne geçtikleri derbilerin 4'ünü kazandı, 2 kez eşitliği bozamadı, bir kez de puansız ayrıldı.

Kart raporu

İki takımın son 15 sezonda yaptığı 39 resmi maçta hakemler toplam 25 kırmızı, 220 de sarı kart kullandı.

Bu süre içindeki 33'ü Süper Lig, 4'ü Türkiye Kupası, 2'si de TFF Süper Kupa olmak üzere 39 maçta Beşiktaş'tan 16, Fenerbahçe'den ise 9 futbolcu kırmızı kart gördü.

Rekabetteki son 4 randevuda ise kırmızı kart çıkmadı.