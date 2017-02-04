SUPER BOWL İÇİN NEFESLER TUTULDU!

ABD'de yıl boyunca sabırsızlıkla beklenen Amerikan Futbol Ligi'nin (NFL) şampiyonluk mücadelesi Super Bowl için geri sayım başladı.

ABD'de yıl boyunca sabırsızlıkla beklenen Amerikan Futbol Ligi'nin (NFL) şampiyonluk mücadelesi Super Bowl için geri sayım başladı.

ABD'nin en çok izlenen ve en büyük spor organizasyonu olan Super Bowl, pazarı pazartesiye bağlayan gece TSİ 02.30'da Teksas eyaletinin Houston kentinde bulunan NRG Stadı'nda oynanacak.

Bu yıl 51'incisi düzenlenecek mücadelede, Super Bowl tarihinde ikinci kez finale yükselen Atlanta Falcons kulüp tarihinde ilk defa şampiyonluğa ulaşmaya çalışacak.

Öte yandan 2001, 2003, 2004 ve 2014 yıllarında NFL şampiyonluğunu kazanan New England Patriots, kulüp tarihinde 5'inci şampiyonluğu için mücadele edecek.

Patriots kaptanı ve oyun kurucusu Tom Brady, takımının 5'inci şampiyonluğu kazanması durumunda NFL tarihinde en çok Super Bowl zaferi elde eden oyuncu unvanının da sahibi olacak.

Tüketicilerden 14 milyar dolarlık katkı

ABD Ulusal Perakendeciler Birliği'nin (NRF) verilerine göre, bu yıl 188,5 milyon sporseverin izlemesi tahmin edilen Super Bowl'da, Amerikalı tüketicilerin toplam 14,1 milyar dolar harcama yapması bekleniyor.

Tüketicilerin yüzde 80'inin yiyecek ve içecek satın alarak Super Bowl'u takip etmesi tahmin edilirken, yüzde 11'inin tuttukları takımların ürünlerini satın alması, yüzde 8'inin de yeni bir televizyon alarak müsabakaları izlemesi öngörülüyor.

Super Bowl müsabakalarında yayınlanan reklamların ücretleri de astronomik rakamlara ulaşıyor. Yayıncı kuruluş, 51'inci Super Bowl maçında 30 saniyelik bir reklam için en az 5 milyon dolar talep ediyor.

Devre arası şovunda Lady Gaga

Bu seneki Super Bowl'da ortalama bir biletin fiyatı 4 bin 700 dolar olurken, en yüksek fiyattan satılan bilet tutarının da yaklaşık 75 bin dolara kadar çıktığı belirtiliyor.

51'inci Super Bowl'u kazanan takımın oyuncularının her biri 107 bin dolar prim alacakken, kaybeden ekibin oyuncularının ise kişi başına 53 bin dolar elde edeceği ifade ediliyor.

Super Bowl'da önceki yıllarda Michael Jackson, Prince, Bruno Mars, Beyonce, Katy Perry, Justin Timberlake ve Janet Jackson gibi ünlü isimler devre arasında sahne alırken, bu sene de Lady Gaga izleyicilerin karşısına çıkacak.

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