FENERBAHÇE'DE KAPTANLAR DEVREYE GİRDİ

Lig'de geçen hafta Kayserispor'a 4-1 yenilen Fenerbahçe kupada moral bulmak istiyor. Takımın deneyimli oyuncuları Volkan Demirel ve Mehmet Topal'ın, kötü gidişin ardından sorumluluk aldığı öğrenildi.

Can Bartu Tesisleri'nde takım arkadaşlarıyla motivasyon konuşmaları yapan iki kaptanın, "Kayseri maçı sonrası oynayacağımız bu derbi bizim için büyük bir şans. Bu tarz karşılaşmalarda ne kadar iyi olduğumuzu biliyorsunuz. Başakşehir'in yenilmezlik serisine biz son vermiştik. Şimdi sıra Beşiktaş'a yeni stadında ilk yenilgiyi tattırmaya geldi. Kazanalım ve yeniden ayağa kalkalım" dediği belirtiliyor.

Öte yandan İsmail Köybaşı, 266 gün sonra Vodafone Arena'ya sonra çıkmaya hazırlanıyor. Sezon başında Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye transfer olan milli futbolcu Köybaşı, teknik direktör Dick Advocaat'tan şans bekleyecek.

Beşiktaş'ın en istikrarlı isimlerinden biri olan 27 yaşındaki oyuncu, forma giymesi durumunda yeni statta eski takımına karşı ilk kez oynamış olacak. İsmail Köybaşı, bu sezon Ziraat Türkiye Kupası'nda forma giydiği 5 maçta 2 kez kırmızı kart gördü.

İsmail, 7 yıllık Beşiktaş kariyerinde ise 4 kırmızı kartla cezalandırılmıştı.