REAL MADRİD'İN ZİRVE KEYFİ DEVAM EDİYOR

Basketbol THY Avrupa Ligi'nde 21. hafta maçlarının ardından İspanyol temsilcisi Real Madrid, liderliğini sürdürdü.
Deplasmanda İspanya'nın Baskonia takımını 79-71 mağlup ederek üst üste 7. kez kazanan Real Madrid, galibiyet sayısını 16'ya çıkararak liderliğini devam ettirdi.
Rus temsilcisi CSKA Moskova'yı konuk eden Fenerbahçe, rakibini 77-71 yenerek arka arkaya 4. galibiyetine imza attı. Organizasyonda 14. maçını kazanan sarı-lacivertliler, haftayı 4. sırada tamamladı.
Anadolu Efes, konuk olduğu Kızılyıldız MTS'yi 86-72'lik skorla geçerek Sırp temsilcisinin 7 maçlık galibiyet serisine son verdi. Ligdeki 10. maçını kazanan lacivert-beyazlı ekip, averajla 8. sıraya yükseldi.
İtalya'nın EA7 Emporio Armani Milan takımına deplasmanda 89-87 mağlup olan Darüşşafaka Doğuş, 3'ü üst üste olmak üzere THY Avrupa Ligi'ndeki 11. yenilgisini yaşayarak averajla 9. sıraya geriledi.
Sahasında Yunan ekibi Panathinaikos Superfoods'a 84-79'luk skorla kaybeden Galatasaray Odeabank, organizasyondaki 15. mağlubiyetini yaşayarak 16. ve son sırada yer aldı.
THY Avrupa Ligi'nde 22. hafta karşılaşmaları, 9-10 Şubat'ta oynanacak.
Sonuçlar
UNICS Kazan (Rusya) - Olympiakos (Yunanistan): 75-90
Fenerbahçe - CSKA Moskova (Rusya): 77-71
Zalgiris (Litvanya) - Barcelona Lassa (İspanya): 89-85
Brose Bamberg (Almanya) - Maccabi FOX (İsrail): 90-75
EA7 Emporio Armani Milan (İtalya) - Darüşşafaka Doğuş: 89-87
Galatasaray Odeabank - Panathinaikos Superfoods (Yunanistan): 79-84
Baskonia (İspanya) - Real Madrid (İspanya): 71-79
Kızılyıldız MTS (Sırbistan) - Anadolu Efes: 72-86
Puan durumu
|Takım
|G
|M
|AS
|YS
|Av
|1
|Real Madrid
|16
|5
|1817
|1672
|145
|2
|CSKA Moskova
|15
|6
|1822
|1667
|155
|3
|Olympiakos
|15
|6
|1673
|1562
|111
|4
|Fenerbahçe
|14
|7
|1621
|1593
|28
|5
|Kızılyıldız MTS
|12
|9
|1569
|1539
|30
|6
|Panathinaikos Superfoods
|12
|9
|1581
|1552
|29
|7
|Baskonia
|12
|9
|1690
|1662
|28
|8
|Anadolu Efes
|10
|11
|1731
|1729
|2
|9
|Darüşşafaka Doğuş
|10
|11
|1666
|1670
|-4
|10
|Zalgiris
|9
|12
|1653
|1698
|-45
|11
|Brose Bamberg
|8
|13
|1668
|1667
|1
|12
|Barcelona Lassa
|8
|13
|1532
|1603
|-71
|13
|UNICS Kazan
|7
|14
|1608
|1699
|-91
|14
|Maccabi FOX
|7
|14
|1627
|1731
|-104
|15
|EA7 Emporio Armani Milan
|7
|14
|1727
|1843
|-116
|16
|Galatasaray Odeabank
|6
|15
|1676
|1774
|-98