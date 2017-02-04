Real Madrid'in zirve keyfi devam ediyor
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REAL MADRİD'İN ZİRVE KEYFİ DEVAM EDİYOR

Real Madrid'in zirve keyfi devam ediyor

İspanyol ekibi Real Madrid, 21. maçında 16. galibiyetini alarak liderliğini sürdürdü.

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Basketbol THY Avrupa Ligi'nde 21. hafta maçlarının ardından İspanyol temsilcisi Real Madrid, liderliğini sürdürdü.

Deplasmanda İspanya'nın Baskonia takımını 79-71 mağlup ederek üst üste 7. kez kazanan Real Madrid, galibiyet sayısını 16'ya çıkararak liderliğini devam ettirdi.

Rus temsilcisi CSKA Moskova'yı konuk eden Fenerbahçe, rakibini 77-71 yenerek arka arkaya 4. galibiyetine imza attı. Organizasyonda 14. maçını kazanan sarı-lacivertliler, haftayı 4. sırada tamamladı.

Anadolu Efes, konuk olduğu Kızılyıldız MTS'yi 86-72'lik skorla geçerek Sırp temsilcisinin 7 maçlık galibiyet serisine son verdi. Ligdeki 10. maçını kazanan lacivert-beyazlı ekip, averajla 8. sıraya yükseldi.

İtalya'nın EA7 Emporio Armani Milan takımına deplasmanda 89-87 mağlup olan Darüşşafaka Doğuş, 3'ü üst üste olmak üzere THY Avrupa Ligi'ndeki 11. yenilgisini yaşayarak averajla 9. sıraya geriledi.

Sahasında Yunan ekibi Panathinaikos Superfoods'a 84-79'luk skorla kaybeden Galatasaray Odeabank, organizasyondaki 15. mağlubiyetini yaşayarak 16. ve son sırada yer aldı.

THY Avrupa Ligi'nde 22. hafta karşılaşmaları, 9-10 Şubat'ta oynanacak.

Sonuçlar

UNICS Kazan (Rusya) - Olympiakos (Yunanistan): 75-90

Fenerbahçe - CSKA Moskova (Rusya): 77-71

Zalgiris (Litvanya) - Barcelona Lassa (İspanya): 89-85

Brose Bamberg (Almanya) - Maccabi FOX (İsrail): 90-75

EA7 Emporio Armani Milan (İtalya) - Darüşşafaka Doğuş: 89-87

Galatasaray Odeabank - Panathinaikos Superfoods (Yunanistan): 79-84

Baskonia (İspanya) - Real Madrid (İspanya): 71-79

Kızılyıldız MTS (Sırbistan) - Anadolu Efes: 72-86

Puan durumu

  Takım G M AS YS Av
1 Real Madrid 16 5 1817 1672 145
2 CSKA Moskova 15 6 1822 1667 155
3 Olympiakos 15 6 1673 1562 111
4 Fenerbahçe 14 7 1621 1593 28
5 Kızılyıldız MTS 12 9 1569 1539 30
6 Panathinaikos Superfoods 12 9 1581 1552 29
7 Baskonia 12 9 1690 1662 28
8 Anadolu Efes 10 11 1731 1729 2
9 Darüşşafaka Doğuş 10 11 1666 1670 -4
10 Zalgiris 9 12 1653 1698 -45
11 Brose Bamberg 8 13 1668 1667 1
12 Barcelona Lassa 8 13 1532 1603 -71
13 UNICS Kazan 7 14 1608 1699 -91
14 Maccabi FOX 7 14 1627 1731 -104
15 EA7 Emporio Armani Milan 7 14 1727 1843 -116
16 Galatasaray Odeabank 6 15 1676 1774 -98
 
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