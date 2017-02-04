ANTALYASPOR'UN EN GOLCÜ İSMİ ETO'O DEĞİL!

Son zamanlarda Antalyasporun yıldız forveti Samuel Eto'o'nun kulüp tarihinin en skorer yabancı oyuncusu olduğu yazılıyor. Ancak...

Son zamanlarda Antalyasporun yıldız forveti Samuel Eto'o'nun kulüp tarihinin en skorer yabancı oyuncusu olduğu yazılıyor. Ancak, kırmızı-beyazlı kulüpte Samuel Eto'o'dan daha çok skor üreten iki futbolcu daha var.

2012 ve 2016 yılları arasında Antalyasporda top koşturan Senagalli Lamine Diarra attığı 49 gol ile kulüp tarihinin en golcü yabancı oyuncusu konumunda. (maç başı 0.38 gol)

Onun hemen arkasında attığı 34 gol ile Türk vatandaşı olan Brezilyalı Tita geliyor.(maç başı 0.34 gol)

Kamerunlu futbolcu Samuel Eto'o ise bu iki futbolcunun ardından 28 gol ile 3. Sırada yer alıyor.

Ancak Samuel Etoo, sadece 2 sezonda attığı bu gol sayısı ile maç başına en çok gol atan yabancı isim konumunda. (maç başı 0.58 gol)

İşte Antalyasporun gelmiş geçmiş en golcü 5 yabancı ismi:

Sezon Süper Lig Türkiye Kupası TFF 1. Lig Topam

Lamine Diarra 4 23 10 16 49

Tita 6 34 3 - 37

Samuel Etoo 2 28 - - 28

Ali Zitouni 6 12 5 9 26

Andre Kona 2 21 2 - 23