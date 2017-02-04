MASKESPOR, CAVCAV'I KABRİ BAŞINDA ANDI

Efsane Başkan İlhan Cavcav, futbola başladığı Maskespor tarafından kabri başında anıldı.

Foto Albümü Maskespor, Cavcav'ı kabri başında andı 3 FOTO

Efsane Başkan İlhan Cavcav, futbola başladığı Maskespor tarafından kabri başında anıldı.

Türk futboluna ve Ankara futboluna büyük emekleri geçen Gençlerbirliği’nin efsane Başkanı İlhan Cavcav’ı, Başkentliler bağrına basıyor. Hayata veda ettiği günden bugüne başta Ankara spor camiası olmak üzere hayatı paylaştığı herkes İlhan Cavcav’a olan vefasını gösteriyor.

Futbola ilk adımlarını attığı Maskespor da efsane Başkan İlhan Cavcav’ın kabrini ziyaret etti. Maskespor Kulüp Başkanı Münip Karamağra, Başkan Yardımcısı Abdullah Helvacı, Antrenör Salih Ergin, Maskespor gönüllüsü Ahmet Ünal ve Maskesporlu oyuncular İlhan Cavcav’ın Cebeci Asri Mezarlığı’ndaki kabrini ziyaret ettiler. Cavcav’ın anısı önünde saygı duruşunda bulunan Maskesporlular dualar ederek vefa örneği gösterdiler. Başkan Cavcav, Gençlerbirliği Kulüp Başkanlığı’na uzanan bu zorlu yola Maskespor’da başlamış ve zaman zaman da Maskespor’u ziyaret ederek destek ve yardımlarını sürdürmeye devam etmiş.

Maskespor Kulüp Başkanı Münip Karamağra gazetemize yaptığı açıklamada, “ Başkan İlhan Cavcav il olarak bizim kulüpte futbola başlamış. Başkanın bizim kulübümüzde futbola başlamasından, bizim kulübümüzde top oynamasından onur ve gurur duyuyoruz. Kendisinin Türk futboluna büyük hizmetleri olmuştur. Biz de O’nun gittiği yoldan gitmeye çalışıyoruz. Futbolcularımızı Türk futboluna kazandırmaya çalışıyoruz. İlhan Cavcav altyapıya her zaman önem verirdi. Biz de altyapıya önem veriyoruz. Türk spor camiası O’nu minnet ve saygıyla anacaktır. Biz de İlhan Cavcav Başkanımızı anmak için kabri başındayız. Türk futbolunun başısağolsun.” Diye konuştu.

Maskespor Başkan yardımcısı Abdullah Helvacı da, “Türk futbolunun başı sağolsun. Başkan Cavcav kulübümüzde futbola başlamış. Sonrasında da desteğini ve yardımını esirgemedi. Fabrika içerisindeki sahamızın yenilenmesinde önemli desteği olmuştu. Kendisini her zaman saygıyla anacağız” dedi.