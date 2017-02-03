VODAFONE ARENA FİNALE ADAY

UEFA, Beşiktaş'ın iç saha maçlarına ev sahipliği yapan Vodafone Arena'yı 2019 UEFA Avrupa Ligi finali ve UEFA Süper Kupa karşılaşmasını düzenlemek için aday gösterdi.

UEFA'nın internet sitesinden yapılan açıklamada, 2019 yılında UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Süper Kupa ve UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi final maçlarına ev sahipliği yapacak aday statlar belirlendi.

Beşiktaş'ın iç saha maçlarını oynadığı 41 bin 903 kapasiteli Vodafone Arena, 2019 UEFA Avrupa Ligi final maçına ev sahipliği yapacak 7 aday stat arasında yer aldı.

Vodafone Arena'nın 2019 UEFA Avrupa Ligi finaline ev sahipliği yapmak için yarışacağı aday statlar şöyle:

Olimpiyat Stadı (Azerbaycan-Bakü), Dinamo Arena (Gürcistan-Tiflis), Frankfurt Stadı, Arena Stuttgart (Almanya-Frankfurt ve Stuttgart), Hampden Park (İskoçya-Glasgow), Roman Sanchez Pizjuan Stadı (İspanya-Sevilla)

- Vodafone Arena UEFA Süper Kupa'ya da aday

Vodafone Arena dışında 2019 UEFA Süper Kupa müsabakasına ev sahipliği yapmak için 9 stat daha aday gösterildi.

2019 UEFA Süper Kupa maçını düzenlemeye aday statlar şöyle:

Qemal Stafa Stadı (Arnavutluk-Tiran), Toulouse Stadı (Fransa-Toulouse), Florian Albert Stadı (Macaristan-Budapeşte), Sammy Ofer Stadı (İsrail-Haifa), Astana Arena (Kazakistan-Astana), Windsor Park (Kuzey İrlanda-Belfast), Arena Gdansk (Polonya-Gdansk), Narodowy Stadı (Polonya-Varşova), Hampden Park (İskoçya-Glasgow)

- Şampiyonlar Ligi finali için 2 aday

UEFA, 2019 Şampiyonlar Ligi finalini düzenlemek için 2 aday stat açıkladı.

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de yer alan Olimpiyat Stadı ile İspanyol ekibi Atletico Madrid'in yapımı devam eden Metropolitano Stadı, Kupa 1'in 2019 yılında oynanacak final karşılaşması için aday gösterildi.

Öte yandan, 2019 UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi final maçını düzenlemek için aday gösterilen statlar ise şöyle:

Eden Arena (Çek Cumhuriyeti-Prag), Florian Albert Stadı (Macaristan-Budapeşte), Astana Arena (Kazakistan-Astana), Darius&Girenas Stadı (Litvanya-Kaunas), Hampden Park (İskoçya-Glasgow), Coliseum Alfonso Perez (İspanya-Madrid)

UEFA, ev sahibi statları eylülde duyuracak.