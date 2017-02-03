Kadın millilerin rakibi Kuzey İrlanda
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KADIN MİLLİLERİN RAKİBİ KUZEY İRLANDA

Kadın millilerin rakibi Kuzey İrlanda

19 Yaş Altı Kadın Milli Futbol Takımı, Kuzey İrlanda ile hazırlık maçları oynayacak.

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19 Yaş Altı Kadın Milli Futbol Takımı, Kuzey İrlanda ile hazırlık maçları yapacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, milli takımın, 14 ve 16 Şubat'ta Kuzey İrlanda ile deplasmanda karşılaşacağı bildirildi.

Aday kadroya davet edilen oyuncuların, 11 Şubat'ta TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde toplanacağı belirtildi.

Teknik direktör Suat Okyar yönetimindeki 19 Yaş Altı Kadın Milli Takımı'nın 18 kişilik aday kadrosuna şu oyuncular davet edildi:

Gamze Nur Yaman, Bilge Su Koyun, İlayda Civelek, Zeynep Gamze Koçer (Beşiktaş), Bedriye Cam (Şanlıurfa Gençlik), Sema Polat, Şevval Alpavut (Fomget Gençlik), Derya Arhan, Damla Bozyel (Karadeniz Ereğli Belediyespor), Sibel Saravaş (Hannover 96), Rabia Civan (Karadeniz Ereğli Belediyespor), İrem Yıldırım (1. FFC Frankfurt), Sümeyra Kıvanç (Kocaeli Harb-İş), Selin Ertan (TSV Limmer), Demet Kılınç (Gaziantepspor), Sabiha Uyaner (MSV Duisburg), Ravza Meryem Açıkel (ATC 65).

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