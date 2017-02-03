Trabzon'da keyifler yerinde
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TRABZON'DA KEYİFLER YERİNDE

Trabzon'da keyifler yerinde

Trabzonspor antrenmanında futbolcuların kar keyfi ise güzel görüntülerin yaşanmasına neden oldu.

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Trabzonspor, Spor Toto Süper Ligin 20. haftasında deplasmanda oynayacağı Osmanlıspor maçı hazırlıklarını sürdürdü. Antrenmanda futbolcuların kar keyfi ise güzel görüntülerin yaşanmasına neden oldu.

Trabzonspor, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde deplasmanda oynayacağı Osmanlıspor maçının hazırlıklarını basına ve taraftara kapalı olarak gerçekleştirdiği antrenmanla devam etti. Teknik Direktör Ersun Yanal yönetiminde yapılan antrenmanda ısınmanın ardından koordinasyon, sürat ve gol çalışması yapıldı.

Trabzon'da etkili olan kar yağışı nedeniyle antrenman sahalarının bir kısmı kardan temizlenirken, futbolcular ise diğer bölümlerinde kalan karın tadını çıkardı. Birbirleriyle kar topu oynayan oyuncular güzel görüntülerin yaşanmasına neden oldu.
 

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