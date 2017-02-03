Özlüce’de Mutlu Topçu rüzgarı
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ÖZLÜCE’DE MUTLU TOPÇU RÜZGARI

Özlüce’de Mutlu Topçu rüzgarı

Bursaspor’un sabah saatlerinde yapılan antrenmanında Mutlu Topçu rüzgarı esti.

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Genç teknik adam, pas çalışmaları sırasında sık sık oyuncularını uyarırken, Topçu'nun sert tavırları da dikkat çekti.

Spor Toto Süper Lig’in 20. haftasında sahasında Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Bursaspor’da hazırlıklar sürüyor. Sabah saatlerinde Özlüce Tesisleri’nde Teknik Direktör Mutlu Topçu nezaretinde yapılan antrenman yaklaşık 1 buçuk saat sürdü. Isınma koşularının ardından kontrol pas çalışması gerçekleştiren yeşil-beyazlı oyuncular, daha sonra dar alanda kalesiz taktik çalışma yaptı. Son bölümde ise takım halinde farklı tempolarda koşular yapıldı.

Mutlu Topçu Özlüce’yi inletti

Yeşil-beyazlıların yeni teknik adamı Mutlu Topçu, taktik çalışma sırasında oyunu sık sık durdurarak oyuncularına uyarılarda bulundu. Öğrencilerine, pas sayısını daha fazla yapmaları gerektiğini aktaran genç çalıştırıcı, "2-3 pastan sonra topu kaptırıyorsunuz. Daha fazla pas yapmalıyız" şeklinde uyarılarda bulundu.

Balıkesirspor ile hazırlık maçı

Akşam saatlerinde günün ikinci antrenmanını gerçekleştirecek olan yeşil-beyazlılar, yarın saat 15.00’de Özlüce Tesisleri’nde Balıkesirspor ile hazırlık karşılaşmasına çıkacak. 

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