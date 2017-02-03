Osmanlıspor'un Avrupa Ligi kadrosu belli oldu
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OSMANLISPOR'UN AVRUPA LİGİ KADROSU BELLİ OLDU

Osmanlıspor'un Avrupa Ligi kadrosu belli oldu

Osmanlıspor'un, UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele edeceği kadrosu açıklandı.

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Osmanlıspor'un, UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele edeceği kadrosu açıklandı.

Başkent temsilcisinin, UEFA'ya gönderdiği 21 kişilik listede savunma oyuncusu Aykut Demir yer almazken, kadroya dahil edilen futbolcular ise yeni transferler Thievy Bifouma ve Luiz Carlos ile Polonyalı savunmacı Lukasz Szukala oldu.

Osmanlıspor'un UEFA'ya gönderdiği listede şu futbolcular yer aldı:

Hakan Arıkan, Zydrunas Karcemarskas, Avdija Vrsajevic, Lukasz Szukala, Koray Altınay, Tiago Pinto, Vaclav Prochazka, Muhammed Bayır, Numan Çürüksu, Mehmet Güven, Badou Ndiaye, Erdal Kılıçaslan, Adrien Regattin, Luiz Carlos, Aminu Umar, Dzon Delarge, Musa Çağıran, Adam Maher, Pierre Webo, Raul Rusescu, Thievy Bifouma.

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