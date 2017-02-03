BEŞİKTAŞ 34 YILDIR KAYBETMİYOR

Spor Toto Süper Lig'in zirvesinde yer alan Beşiktaş, kupada da yoluna devam etmek istiyor. Siyah beyazlıların, Vodafone Arena'da ilk kez karşılaşacağı ezeli rakibi Fenerbahçe karşısında, kupa maçlarında büyük üstünlüğü var.

Beşiktaş, Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe'ye 34 yıldır boyun eğmiyor. Kartal daha önce kupada 19 kez karşılaştığı sarı lacivertlilere, en son 1983’te çeyrek finalde elenmişti.

Beşiktaş, 1983-2009 yılları arasındaki 14 kupa maçında 10 galibiyet, 4 beraberlik aldı. En son 13 Mayıs 2009'da iki ekip arasında oynanan finali Beşiktaş, 4-2 kazanarak, kupanın sahibi olmuştu.