İŞTE FENERBAHÇE'NİN AVRUPA LİGİ KADROSU

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele edeceği yeni kadroyu bildirdi. UEFA'ya bildirilen kadroda önemli değişiklikler göze çarptı. Teknik direktör Dick Advocaat,Salih Uçan ve Miroslav Stoch'a kadroda yer vermedi.
Hollandalı teknik adam, sezon başında belirlenen kadroda yer bulamayan Fernandao ile Aatıf'ı ise bu kez kadroya dahil etti.
Fenerbahçe'nin ara transferde Ukrayna ekibinden transfer ettiği Karavaev ise bu sezon Zorya Luhansk ile UEFA Avrupa Ligi grup maçlarında görev aldığı için listeye yazılamadı.
KALE
Volkan Demirel
Ertuğrul Taşkıran
Fabiano
DEFANS
Hasan Ali Kaldırım
Simon Kjaer
Şener Özbayraklı
Savaş Polat*
İsmail Köybaşı
Gregory van der Wiel
Roman Neustädter
Martin Skrtel
Yiğithan Güveli
ORTA SAHA
Mehmet Topal
Souza
Alper Potuk
Ozan Tufan
Volkan Şen
Muhammed Karakoç*
Ahmethan Köse*
Jeremain Lens
Aatıf Chahechouhe
FORVET
Fernandao
Robin van Persie
Moussa Sow
Emmanuel Emenike
Caner Koca*
* B listesinde yer alan oyuncular.