İŞTE FENERBAHÇE'NİN AVRUPA LİGİ KADROSU

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele edeceği yeni kadroyu bildirdi. Salih Uçan ve Stoch listeden çıkarıldı.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele edeceği yeni kadroyu bildirdi. UEFA'ya bildirilen kadroda önemli değişiklikler göze çarptı. Teknik direktör Dick Advocaat,Salih Uçan ve Miroslav Stoch'a kadroda yer vermedi.



Hollandalı teknik adam, sezon başında belirlenen kadroda yer bulamayan Fernandao ile Aatıf'ı ise bu kez kadroya dahil etti.



Fenerbahçe'nin ara transferde Ukrayna ekibinden transfer ettiği Karavaev ise bu sezon Zorya Luhansk ile UEFA Avrupa Ligi grup maçlarında görev aldığı için listeye yazılamadı.



KALE

Volkan Demirel

Ertuğrul Taşkıran

Fabiano



DEFANS

Hasan Ali Kaldırım

Simon Kjaer

Şener Özbayraklı

Savaş Polat*

İsmail Köybaşı

Gregory van der Wiel

Roman Neustädter

Martin Skrtel

Yiğithan Güveli



ORTA SAHA

Mehmet Topal

Souza

Alper Potuk

Ozan Tufan

Volkan Şen

Muhammed Karakoç*

Ahmethan Köse*

Jeremain Lens

Aatıf Chahechouhe



FORVET

Fernandao

Robin van Persie

Moussa Sow

Emmanuel Emenike

Caner Koca*



* B listesinde yer alan oyuncular.