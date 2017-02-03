"ANKARAGÜCÜ, GÜÇLÜ VE BÜYÜK BİR CAMİA"

Ankaragücü'nün İnegölspor ile karşılaşacağı maç öncesinde, deneyimli oyuncular Sezgin Coşkun ve Kaleci Korcan Çelikay açıklamalarda bulundu.

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Beştepe Tesisleri’nde teknik direktör İsmet Taşdemir yönetimindeki antrenman, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı.

Ankaragücü, daha sonra serbest pas çalışması; ardından pas ve sonuçlandırma çalışması yaptı.

Antrenmanın devam eden bölümünde pas, orta ve bitiriş çalışması gerçekleştirilirken son bölümdeki pas ve yan top savunması çalışmasıyla antrenman tamamlandı.

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Cenk Kaplan uzun süre sonra antrenmana katıldı!

Sakatlığı geçen Cenk Kaplan takımla birlikte çalışmalara başlarken, Ankaragücü'nde cezalı oyuncu ise bulunmuyor.

Foto Albümü "Ankaragücü, güçlü ve büyük bir camia" 12 FOTO

“Taraftarımızın desteği ile daha da güçleneceğiz”

İnegöl maçını kazanıp, şampiyonluk yolunda bir engeli daha aşmak istediklerini ifade eden Sezgin Coşkun,

“ ilk devreye göre maçlar daha da zor geçiyor ve haftalar ilerledikçe de daha da zorlaşacak.

Ankaragücü ile mücadele eden takımların konsantrasyonu daha fazla oluyor fakat biz bu zorlukları aşacak çok büyük bir camiayız.

Taraftarlarımızın desteği ile daha da güçleneceğiz. Bu sene Ankaragücü’nün önünün açılıp , şampiyon olacağı bir yıl olacak inşallah” şeklinde konuştu.

﻿ Futbolcu Bilgisi Sezgin Coşkun kimdir?

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“Birlik ve beraberliğimiz en üst seviyede”

Devre arası Ankaragücü'ne katılan başarılı ve tecrübeli file bekçisi Korcan Çelikay, Ankaragücü’nde olduğu için çok mutlu olduğunu ifade ederek, “Ankaragücü’ne geleli iki haftaya yakın bir zaman geçti.Bu zaman diliminde takım arkadaşlarımla kaynaşma zamanım oldu.

Ankaragücü’nü tercih etmemin bir sebebi de hedefi olan bir takım idi. Tabi ki de çok büyük camia, bu hedefi ve şampiyonluğu hak eden bir camia olduğunu düşünüyorum. İyi bir takımız, çok kaliteli oyunculara sahibiz. Saha içinde ve dışında gerçekten birlik ve beraberliğimiz en üst seviyede. Bunun olumlu etkisini göreceğimize inanıyorum. Şu an tamamen İnegöl karşılaşmasına kilitlendik. İnşallah galibiyet ile dönüp, şampiyonluk yolunda önemli bir galibiyet daha alacağız. Ankaragücü güçlü ve büyük bir camia, bu camiaya şampiyonluğu getirerek taraftarlarımızı mutlu etmek istiyoruz. Tüm arzu ve isteğimiz bu” şeklinde konuştu.

﻿ Futbolcu Bilgisi Korcan Çelikay kimdir?

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Ankaragücü, İnegölspor maçının hazırlıklarını yarın Beştepe Tesisleri’nde yapacağı idmanla sürdürecek.