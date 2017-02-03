Gençlerbirliği'nde kongre tarihi belli oldu
﻿
Site İçi Arama
﻿

GENÇLERBİRLİĞİ'NDE KONGRE TARİHİ BELLİ OLDU

Gençlerbirliği'nde kongre tarihi belli oldu

Kırmızı-siyahlı kulübün basın sözcüsü Koç: "Olağanüstü genel kurulumuz 18 Şubat'ta gerçekleştirilecek"

995 Okunma

Gençlerbirliği Basın Sözcüsü Ali Rıza Koç, kulübün olağanüstü genel kurulunun 18 Şubat Cumartesi günü yapılacağını söyledi.

Ali Rıza Koç, yaptığı açıklamada, cumhuriyet ile yaşıt başkent ekibinin, duayen başkan İlhan Cavcav'ın vefatının ardından olağanüstü kongreye gittiğini hatırlatarak, "Olağanüstü genel kurulumuz 18 Şubat Cumartesi günü gerçekleştirilecek. Bugüne kadar ilkelerinden şaşmadan, Türk sporuna örnek bir yönetim duruşu sergileyen kulübümüz bundan sonra da örnek olmaya devam edecektir." dedi.

İlhan Cavcav'ın Gençlerbirliği camiası ve Türk sporuna bıraktığı mirasa çok iyi bakacaklarını, kırmızı-siyahlı kulübün yönetim kurulunun duayen başkanın prensiplerinden şaşmadan yoluna devam edeceğini belirten Koç, "Yönetim kurulumuz Gençlerbirliği'ni en iyiye ulaştırmak için dün ve bugün olduğu gibi yarın da elinden geleni yapacak." diye konuştu.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Şura Salonu'nda gerçekleştirilecek ilk toplantıda çoğunluk sağlanamaması durumunda kongre 25 Şubat Cumartesi günü çoğunluk aranmaksızın yapılacak.
İşte kupada son 16 programı
Futbolda haftanın programı
Süper Lig'de en çok kim konuşuldu?
Emektar bina sessiz, sedasız boşaltıldı!
Kupanın hakemleri açıklandı
Kulüpler ara transferde para saçtı
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Güvenlik
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿