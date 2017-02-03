Ankaragücü'nün kış dönemi muhasebesi!
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ANKARAGÜCÜ'NÜN KIŞ DÖNEMİ MUHASEBESİ!

Ankaragücü'nün kış dönemi muhasebesi!

Teknik heyetin raporu doğrultusunda transfer çalışmalarına yön veren Sarı-Lacivertli ekip, eksiklik olduğu düşünülen bölgelere takviyelerini yaparak kış transfer dönemini kapattı.

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Şampiyonluk hedefiyle yoluna devam eden Ankaragücü’nde devre arası transfer dönemi hareketli geçti.

Teknik heyetin raporu doğrultusunda transfer çalışmalarına yön veren Sarı-Lacivertli ekip, eksiklik olduğu düşünülen bölgelere takviyelerini yaparak kış transfer dönemini kapattı.

Sezona 30 oyuncuyla başlayan Başkent ekibi, devre arasında hem transfer yaparak hem de ilk yarı boyunca fayda sağlayamadığı oyuncularla yollarını ayırarak kadrosunu 25 futbolcuya düşürdü.

Ara transfer döneminde kadrosuna 4 takviye yapan Ankaragücü, 9 oyuncusuyla yollarını ayırdı. 

Bu transfer hamleleriyle takımda önemli bir revizyona giden Sarı-Lacivertliler,  TFF 1. Lig hedefi doğrultusunda kemik bir kadro kurmayı planladı.

Teknik Direktör İsmet Taşdemir ve ekibinin raporu ile transfer hamlelerine şekil veren Ankaragücü’nün ilk yarı transfer döneminin sonunda ortaya çıkan muhasebesindeki gelen ve giden oyuncu tablosu şu şekilde oluştu:

Gelenler: Çağatay Çeken (Sivasspor), Emre Kara (Altınordu), Kenan Özer (KKTC), Korcan Çelikay (Sivasspor)

Gidenler: Adem Sağlam (Ofspor), Ahmet Yazar (Dardanelspor), Emrah Tuncel (Manisaspor), Hasan Kaya (Ankara Demirspor – Kiralık), Murat Yılmaz (Amedspor), Mustafa Öztürk (Pendikspor), Onur Atasayar (Bursasspor), Onur Bayramoğlu (Pendikspor), Orhan Evci (Hacettepe)

Başkent ekibinin transfer döneminin ardından şekillenen kadrosunun alfabetik şekilde sıralı hali:

Ahmet Can Arık, Ali Sinan Gayla, Alihan Kubalas, Altay Bayındır, Cenk Kaplan, Çağatay Çeken, Emre Kara, Emre Koyuncu, Emre Şahin, Enes Kubat, Erhan Şentürk, Ferhat Çulcuoğlu, Harun Aydın, Hurşit Taşcı, İrfan Batuhan Yılmaz, Kenan Özer, Korcan Çelikay, Mehmet Taşcı, Metin Aydın, Muhammed Gönülaçar, Muharrem Ozan Cengiz, Orhan Gülle, Ömer Bozan, Serkan Balcı, Sezgin Coşkun

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