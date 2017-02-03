Boluspor şampiyonluğa inanıyor
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BOLUSPOR ŞAMPİYONLUĞA İNANIYOR

Boluspor şampiyonluğa inanıyor

Kulüp başkanı Çarıkçı: "Boluspor'u şampiyon yapmadan gitmeyeceğim. Takıma güveniyorum, bu sezon şampiyon olacağız"

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TFF 1. Lig takımlarından Boluspor'un kulüp başkanı Necip Çarıkçı, şampiyon olacaklarına inandığını söyledi.

Karacasu'da bulunan bir otelde gerçekleşen toplantıda konuşan Çarıkçı, sezona iyi başladıklarını ve ilk 10 maçta iyi bir performans sergilediklerini belirtti.

Daha sonraki maçlarda sakatlıklar ve cezalı oyuncular nedeniyle sıkıntılar yaşadıklarını vurgulayan Çarıkçı, "İkinci devre aramıza 8 futbolcu kardeşimiz katıldı. Bütün niyetimiz, arzumuz bu takımın şampiyon olması. Sezon başında hedeflerimiz farklıydı. Takımımızın almış olduğu puanlar, bizi bu heyecana itti. Bazen futbolda şans faktörü gerekiyor. 6-7 maçtır istediğimiz sonuçları alamadık ama yönetim kurulu olarak güvenimizin tam olduğunu bilmenizi isteriz." ifadesini kullandı.

Çarıkçı, yaşanan kötü günleri geride bırakıp her şeye yeniden başlayacaklarına işaret ederek, "Lige verilen arada takımımız en iyi şekilde hazırlanacak. Yönetim olarak Fuat Çapa ve ekibine güveniyoruz." dedi.

Şampiyonluğa ilk başta kendisinin inandığını vurgulayan Çarıkçı, şunları kaydetti:

"Bütün niyetimiz takımımızı hedefe götürmek. Bolu, futbol şehri. 25 yıldan bu yana beklenen bir arzu ve istek var. Stadımız, tesislerimiz, yönetim kurulumuz ve taraftarlarımızla bu lige hazırız. İnşallah Mersin İdmanyurdu maçı ile beraber takımımız seri galibiyetlere başlayacak. Boluspor'u şampiyon yapmadan gitmeyeceğim. İnşallah bu şampiyonluğu hepimiz istiyoruz. Takıma güveniyorum, bu sezon şampiyon olacağız."

Boluspor Teknik Direktörü Fuat Çapa ise önlerinde 10 günlük bir süreç olduğunu belirterek, Antalya'da yapacakları kamp ile bu süreyi en iyi şekilde değerlendireceklerini ifade etti.

Çapa, Boluspor'un ilk yarıdan daha iyi bir takım olacağını belirterek, "Bundan sonraki süreçte tüneldeki ışık göründü. Önemli olan o ışığa rakiplerden önce ulaşabilmek. İnşallah bunu en kısa sürede gerçekleştirmeye çalışacağız. Sezon sonunda da inşallah hedefimizi gerçekleştirmiş bir şekilde bunun kutlamasını yaparız." değerlendirmesinde bulundu.

Toplantıya, Boluspor'un yönetim kurulu üyeleri, teknik heyet ve futbolcular da katıldı.

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