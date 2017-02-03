FUTBOLDA HAFTANIN PROGRAMI

Futbolda Spor Toto Süper Lig ve TFF 1. Lig'e Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu maçları nedeniyle ara verildi. Spor Toto 2. Lig'e 21. hafta maçlarıyla devam edilirken, Spor Toto 3. Lig 1. Grup'ta 23, 2 ve 3. gruplarda ise 21. hafta karşılaşmaları oynanacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 2. ve 3. Liglerde haftanın maç programı şöyle:

Spor Toto 2. Lig

Beyaz Grup

4 Şubat Cumartesi

15.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Bucaspor (Maltepe Hasan Polat)

5 Şubat Pazar:

13.30 Büyükçekmece Tepecikspor-Kahramanmaraşspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

13.30 İstanbulspor-Amed Sportif Faaliyetler (Bahçelievler İl Özel İdare)

13.30 Anadolu Üsküdar 1908-Pendikspor (Maltepe Hasan Polat)

13.30 Fethiyespor-Kocaeli Birlikspor (Fethiye İlçe)

13.30 Nazilli Belediyespor-Konya Anadolu Selçukspor (Nazilli İlçe)

13.30 Zonguldak Kömürspor-Hacettepe (Devrek İlçe)

13.30 Keçiörengücü-Sivas Belediyespor (Ankara Aktepe)

13.30 Fatih Karagümrük-Ofspor (Vefa)

Kırmızı Grup

5 Şubat Pazar:

13.00 Hatayspor-Kırklarelispor (Antakya Atatürk)

13.00 1461 Trabzon-Sarıyer (Ahmet Suat Özyazıcı)

13.30 Kastamonuspor 1966-Aydınspor 1923 (Kastamonu Gazi)

13.30 Menemen Belediyespor-Niğde Belediyespor (Menemen İlçe)

13.30 Kayseri Erciyesspor-Karşıyaka (Kayseri Atatürk)

13.30 Etimesgut Belediyespor-Eyüpspor (Etimesgut Belediyesi Atatürk)

13.30 BUGSAŞ Spor-Tokatspor (Ankara OSTİM)

13.30 MKE Ankaragücü-İnegölspor (Ankara 19 Mayıs)

Bu gruptaki Tuzlaspor-Gümüşhanespor müsabakası, iki takımın Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu maçları nedeniyle ertelendi.

Spor Toto 3. Lig

1. Grup

5 Şubat Pazar:

13.00 Bayburt Grup Özel İdare-Van Büyükşehir Belediyespor (Bayburt Genç Osman)

13.30 Karacabey Birlikspor-Manavgatspor (Karacabey Mustafa Fehmi Gerçeker)

13.30 Sancaktepe Belediyespor-Beylerbeyi (Sancaktepe 15 Temmuz)

13.30 Kozan Belediyespor- Anagold 24 Erzincanspor (İsmet Atlı)

13.30 Kızılcabölükspor-Gölcükspor(Denizli Atatürk)

13.30 Çorum Belediyespor-Tekirdağspor (Dr. Turhan Kılıççıoğlu)

13.30 Altay-Ankara Demirspor (İzmir Atatürk)

13.30 Kartalspor-Cizrespor (Kartal)

13.30 Kocaelispor Erzin Belediyespor (İzmit İsmetpaşa)

2. Grup

4 Şubat

13.30 Halide Edip Adıvarspor-Yeşil Bursa (Vefa)

5 Şubat Pazar:

13.00 Pazarspor-Silivrispor (Pazar İlçe)

13.00 Yomraspor-Derincespor (Yomra İlçe)

13.00 Erbaaspor-Kemerspor 2003 (Erbaa İlçe)

13.00 Dersimspor-Türk Metal Kırıkkalespor (Tunceli Atatürk)

13.30 Bodrum Belediyesi Bodrumspor-Batman Petrolspor (Bodrum İlçe)

13.30 Tire 1922-Çatalcaspor (Tire 4 Eylül)

13.30 Manisa Büyükşehir Belediyespor-Dardanelspor (Mümin Özkasap)

13.30 Düzcespor-Kırıkhanspor (Düzce 18 Temmuz)

3. Grup

5 Şubat Pazar:

13.00 Diyarbekirspor-Muğlaspor (Seyrantepe Spor Kompleksi)

13.00 Payasspor-Sultanbeyli Belediyespor (Payas İlçe)

13.00 Orduspor-Maltepespor (Ordu 19 Eylül)

13.00 Elaziz Belediyespor-Bayrampaşa (Elazığ Atatürk)

13.30 Darıca Gençlerbirliği-Baysal İnşaat Düzyurtspor (Darıca İlçe)

13.30 Sakaryaspor-Afjet Afyonspor (Sakarya Atatürk)

13.30 Orhangazispor-Ankara Adliyespor (Orhangazi İlçe)

13.30 Tarsus İdmanyurdu-12 Bingölspor (Tarsus İlçe)

13.30 Denizli Büyükşehir Belediyespor-Bergama Belediyespor (Doğan Seyfi Atlı)