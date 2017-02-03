Daçka, Milano'da büyük farkı koruyamadı!
﻿
Site İçi Arama
﻿

DAÇKA, MİLANO'DA BÜYÜK FARKI KORUYAMADI!

Daçka, Milano'da büyük farkı koruyamadı!

Turkish Airlines Euroleague'in 21. haftasında Darüşşafaka Doğuş, deplasmanda Olimpia Milano ile karşılaştı. Daçka karşılaşmadan 89-87 mağlup ayrıldı.

249 Okunma

Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 21. haftasında Darüşşafaka Doğuş, konuk olduğu İtalya temsilcisi EA7 Emporio Armani Milano'ya 89-87 yenildi.

Darüşşafaka Doğuş ligdeki 11. yenilgisini alırken, EA7 Emporio Armani Milano ise 7. galibiyetini elde etti.

Maçta 3. çeyrekte 25. dakikada İtalyan ekip karşısında 25 sayı farklı (43-68) üstünlük kuran Darüşşafaka Doğuş, final periyoduna 73-61 önde girdiyse de son bölümde rakibinin 28 sayısına 14 sayıyla karşılık verince mağlubiyetten kurtulamadı. 

Karşılaşmanın en skorer ismi, Darüşşafaka Doğuş'tan 20 sayı üreten Wanamaker oldu.

Salon: Mediolanum Forum

Hakemler: Spiros Gkontas (Yunanistan), Benjamin Jimenez (İspanya), Uros Obrknezevic (Sırbistan)

EA7 Emporio Armani Milano: McLean 8, Fontecchio 8, Macvan 10, Cinciarini 2, Simon 15, Hickman 9, Kalnietis 9, Raduljica 1, Dragic 2, Pascolo 15, Sanders 10 

Darüşşafaka Doğuş: Wanamaker 20, Bertans 18, Anderson 8, Moerman 12, Zizic 17, Ender Arslan, Clyburn 7, Oğuz Savaş, Harangody 5, Birkan Batuk

1. Periyot: 20-24

Devre: 38-51

3. Periyot: 61-73

 
 
ETİKETLER
Süper Lig'de en çok kim konuşuldu?
Emektar bina sessiz, sedasız boşaltıldı!
Osmanlıspor, U21 takımıyla karşılaştı
"Hedefe ulaşacağımıza gönülden inanıyoruz"
Kupanın hakemleri açıklandı
Kulüpler ara transferde para saçtı
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Güvenlik
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿