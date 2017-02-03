AFRİKA ULUSLAR KUPASI'NDA FİNALİN ADI BELLİ OLDU

2017 Afrika Uluslar Kupası'nda Kamerun, Gana'yı 2-0 yenerek finale yükseldi.

Gabon'da düzenlenen Afrika Uluslar Kupası'nın yarı finalinde, kupayı dörder kez müzelerine götüren Kamerun ile Gana karşılaştı.

Franceville kenti ile aynı adı taşıyan statta oynanan karşılaşmada, orta saha mücadelesiyle geçen ilk yarıda iki taraf da yakaladığı gol pozisyonlarını değerlendiremedi ve takımlar soyunma odasına 0-0 beraberlikle gitti.

İkinci yarıda daha etkili ataklar geliştiren Kamerun, aradığı golü 72. dakikada Michael Ngadeu-Ngadjui ile buldu. Dakikalar ilerledikçe çok oyuncuyla hücuma çıkan Gana karşısında kontrataklarla etkili olan Kamerun, 90 3'üncü dakikada Christian Bassogog ile ağları bir kez daha havalandırdı ve mücadeleden 2-0 galip ayrıldı.

Kamerun'da Spor Toto Süper Lig'de Beşiktaş forması giyen Vincent Aboubakar 74. dakikada oyuna dahil oldu. Gana'da ise TFF 1. Lig ekiplerinden Sivasspor'un savunma oyuncusu John Boye 90 dakika boyunca sahada kaldı.

Bu sonuçla Mısır'ın finaldeki rakibi, Kamerun oldu. Final mücadelesi 5 Şubat Pazar günü TSİ 22.00'de oynanacak. Üçüncülük maçı ise yarın aynı saatte Burkina Faso ile Gana arasında yapılacak.