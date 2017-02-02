Süper Lig'de en çok kim konuşuldu?
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SÜPER LİG'DE EN ÇOK KİM KONUŞULDU?

Süper Lig'de en çok kim konuşuldu?

Süper Ligde ara transfer dönemi ve lige verilen kısa ara sona ererken, takımlar ile ilgili haberlerin  spor sayfalarına yansımaları ve Ocak ayı haber sıralaması belli oldu.

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Süper Ligde ara transfer dönemi ve lige verilen kısa ara sona ererken, takımlar ile ilgili haberlerin  spor sayfalarına yansımaları ve Ocak ayı haber sıralaması belli oldu.

Medya Takip Ajansı Interpress tarafından hazırlanan Süper Lig Ocak Ayı Haber Durumu raporuna göre, son haftalarda aldığı kötü sonuçlarla bir anda zirvenin gerisine düşmesinin yanı sıra başkan Aziz yıldırımın yaptığı açıklamalarla da gündem olan Fenerbahçe yazılı basında hakkında çıkan toplam 10 bin 175 haberle ilk sırada yer aldı.

İkinci sırada hocası dahil  sürekli eleştirilse de ligde şampiyonluk yarışını sürdüren Galatasaray yer alırken, geçtiğimiz ay Sarı Kırmızılılar ile ilgili yazılı basına 9 bin 543 haber yansıdığı saptandı.

Oynadığı futbol ve yaptığı flaş transferlerle öne çıkan lider Beşiktaş, haber sıralamasında ise üçüncü sırada yer aldı.

Kara  Kartalların Ocak ayında yazılı basında toplam 9 bin 487 haberle gündemde yer aldığı tespit edildi.

Ara transfer döneminde kadrosuna kattığı futbolcularla ikinci yarıya  fırtına gibi bir başlangıç yapan Trabzonspor ile ilgili ise geçen ay yazılı basında 9 bin 188 haber çıktığı belirlendi.

Interpressin hazırladığı Süper Lig Ocak Ayı Haber Durumu raporuna göre, ligdeki takımların haber sıralaması ve bir ay boyunca haklarında çıkan haber sayıları şöyle;

 

SÜPER LİG OCAK AYI HABER DURUMU

  

SIRA

TAKIM

HABER

1

FENERBAHÇE

10.175

2

GALATASARAY

9.543

3

BEŞİKTAŞ

9.487

4

TRABZONSPOR

9.188

5

BURSASPOR

5.672

6

ANTALYASPOR

5.225

7

KONYASPOR

5.155

8

GENÇLERBİRLİĞİ

5.046

9

GAZİANTEPSPOR

4.934

10

KAYSERİSPOR

4.294

11

OSMANLISPOR

3.535

12

ALANYASPOR

3.295

13

ADANASPOR

3.011

14

KASIMPAŞA

2.839

15

AKHİSAR BELEDİYESPOR

2.776

16

BAŞAKŞEHİRSPOR

2.416

17

KARABÜKSPOR

2.100

18

RİZESPOR

2.090

 

 
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